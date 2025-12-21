人生停格在黃金年華！台61線汽機車相撞「騎士斷魂」

就這樣走了！昨（20日）晚間在台61線西濱公路發生死亡車禍，有輛汽車跟機車發生碰撞，零件散落一地，機車騎士當場重傷昏迷不醒，緊急送醫仍然宣告不治。

車禍現場。 （圖／翻攝畫面）

據苗栗縣消防局的資訊，事發確切地點在苑裡鎮西平里出水路，與西濱高架橋下道路的交叉口，昨晚10點37分左右獲報後，立即出動人車趕往，抵達後發現一輛汽車跟機車相撞，機車騎士倒地昏迷。

經查機車騎士是22歲的李姓男子，汽車駕駛室23歲的徐姓男子，事發經過初步調查是李姓騎士直行經過該處時，跟對象在南下車道要左轉的徐男車輛相撞，李男被緊急送醫後，仍因傷勢過重宣告不治，轄區警方正釐清事發的肇事責任歸屬。

延伸閱讀

張文北車中山站商圈隨機殺人 高大成分析：手法專業且想逃

張文犯案預謀多時！準備17顆煙霧彈、15罐汽油彈、多把刀具闖北車

張文北捷隨機殺人後死亡！ 妨害兵役案檢方宣布不起訴