人生再拚命，也不能避免悲傷孤獨，但你能品味生活，定錨「快樂」當下：讓大腦成為你的神隊友
既然無法避開苦難，我們就需要平衡的力量。
當人生開始要把我們拖下水時，我們就需要能讓我們的頭──還有大腦──抬出水面的工具。即便我們再拚命，也無法避免不受悲傷與孤獨侵擾，或減輕它們對心的傷害……但快樂的時光可以！
你是否享受過程？
想像有兩組自行車騎士展開相同的鄉間之旅。第一組得到的指示是要注意沿途讓他們感到快樂的事物，要好好品味每一個激動人心的感受，像是一抹和煦的陽光，或是那些以略帶懷疑的目光看著他們、散發著迷人鄉村氣息的牛隻。
與此同時，第二組則被告知要盡快騎完全程──不逗留、不分心。你覺得哪一組會更享受這趟旅程？針對品味所做的研究顯示，第一組不只會在這趟鐵馬之旅中感受到更即時的樂趣，也會把這次體驗儲存在長期記憶裡。對當中某些人來說，光是想到「鄉間騎車」這個概念，就將成為他們一輩子都會聯想到正能量的事。就像我對布里斯托的回憶一樣，他們一想到騎車，就會聯想到快樂。
練習「品味」你的人生
要是持續練習「品味」這個小技巧，只要時間夠久，人甚至可能更不容易為憂鬱症所苦。研究發現，只要刻意去品味生活中的樂趣兩週，就能減輕憂鬱症和悲傷感。雖然有意識地尋求快樂不太可能讓人免受任何心理問題所苦，但當心理上出了問題，這種尋求快樂的舉動多少能夠提供慰藉。
懂得品味不是要跟飄來盪去的心思展開徒勞無功的拉鋸戰，而是可以把你的注意力輕輕帶回當下的美好體驗。無論任何時刻，都先停下來，留意周遭發生了什麼事。
椅子背後的暖氣機是不是正朝著你散發美妙的暖氣？附近是不是有隻小狗，搖搖晃晃走向臉上掛著微笑的陌生人？有一對年長戀人正眉來眼去，那模樣比起兩位老伴，更像是淘氣的青少年情侶，房間裡是不是迴盪著他們的咯咯輕笑聲？套句二○○三年經典聖誕電影《愛是您，愛是我》（Love Actually）裡的臺詞，快樂「真的無所不在」。改變視角並不會讓困境帶來的重擔就此消失，但確實能為我們帶來一點能撐下去的輕鬆心情。
這不是一種「有毒的正能量」，不是否定情緒，也不是強迫自己保持不切實際的樂觀。我們還是可以承認自己有各式各樣的情緒，同時學著找出能暫時擺脫這些情緒的時刻。
快樂能減輕心的傷害
努力與拚搏當然有它的價值。為了更美好的未來而努力，是建立快樂生活的一環，但我們在「拚命」上投入的精力以及賦予它的意義，往往遠遠超過它所能帶來的回報。雖然在種種壓力與掙扎之下，快樂時刻可能顯得微不足道，但它們卻是重要的救命繩，把我們牢牢繫在最關鍵的東西上：我們的人性。
正如美國作家丹尼爾‧詹姆士‧布朗（Daniel James Brown）曾表示：「問題不在於你是否會受傷或傷得多重，而在於當痛苦能夠對你恣意妄為，你會做什麼，以及能做得多好。」
既然無法避開苦難，我們就需要平衡的力量。當人生開始要把我們拖下水時，我們就需要能讓我們的頭──還有大腦──抬出水面的工具。即便我們再拚命，也無法避免不受悲傷與孤獨侵擾，或減輕它們對心的傷害。但快樂的時光可以。哪怕為時短暫。
TIPS：這樣做，讓大腦成為你的神隊友！
● 幸福遠在天邊，那就尋求快樂
利用快樂讓自己撐過人生中的艱難時刻，讓大腦和身體可以暫時從痛苦中解脫。
● 開始動手寫「快樂之書」
反思並記錄每天的某個快樂時刻。這麼做可以養成一種習慣，看出日常生活中的美與喜悅。
● 接觸自然，與動物互動
與動物互動或投入大自然，都能成為無止境的快樂泉源。
● 別將渴望誤認為快樂
要當心渴望，它會讓你誤以為自己找到喜悅，實際上則不然。
● 忙碌時也不忘來點快樂
將快樂納入日常作息，避免倦怠。一整天時不時微量攝取快樂，可以抵銷內在與外在的壓力。
● 練習如何品味
經常停下腳步，留意並欣賞日常的小確幸時刻。注意五感的細節，養成說「這真不錯耶」的習慣，將自己定錨在當下。
（本文摘自《讓大腦成為你的神隊友：神經科學家教你擺脫內耗，破除認知偏誤，打造更健康、更幸福的人生》商周出版，瑞秋‧巴爾著）
