人生卡關沒方向？名醫曝「台灣七大能量場」一次重啟身心能量

[Newtalk新聞] 台灣雖小但能量密度極高，土地本身即是修復身心的良藥。中醫師高堯楷近日整理私藏的七大高頻能量點，主張透過氣場純淨度與地脈穩定性來干預卡住的身心狀態。高堯楷強調，這不只是觀光，而是真正的環境科學，每一處地點都是一帖藥，分別對應靈魂鬆散、負能量堆積等生命症狀，呼籲民眾走入自然，讓土地的頻率調整自身的頻率。





高堯楷說明，許多人熱衷探討國外的身心靈地點，但台灣的土地本來就值得重新認識，若是氣場好的地方更值得共同維護。高堯楷指出，這不是在談論旅遊CP值，而是以醫學角度審視氣場的純淨度、地脈的穩定性，以及它能如何「干預」民眾現在卡住的狀態。他認為，不製造髒亂並尊重環境，「這才是真正的『環境科學』，也是照顧自己身心的科學」。針對不同的身心狀況，高堯楷列舉了七個具備不同「藥引」的地點：

1. 太平山(宜蘭)：高堯楷指出，當你需要「把心找回來」，這裡的巨木、苔原與寂靜能發揮藥引作用。他形容氣場深沉包覆，走在翠峰湖畔或見晴古道，能感覺「心慢慢從四散的地方回到身體裡」，適合靈魂鬆散、需重新凝聚者。





2. 杉林溪(南投)：當你需要「清理負能量」，高堯楷示，這裡是極致負離子與水氣的聚集地。它是台灣少數能真正「洗滌」能量場之處，如巨大自然淨化器，「能把你身上的濁氣直接替換掉」，適合身心耗弱、覺得背著「髒東西」的人。





3. 石碇皇帝殿(新北)：當你需要「突破卡關」，高堯楷說明，這裡擁有龍脊稜線與風場。行走在兩側懸空的稜線上，恐懼與雜念會被逼出體外，因為這是龍脈的脊背，「走過一趟，勇氣就會回來」，適合優柔寡斷、需力量做決策者。





4. 福壽山農場(台中)：當你需要「打開胸懷」，高堯楷強調，此處匯聚高海拔陽氣與山脈交會。在中央山脈與雪山山脈交會點曬太陽，會感受到「胸口原本卡住的那口氣鬆開了」，適合視野打不開、人生覺得被壓住的人。





5. 桃源仙谷(桃園)：當你需要「鬆開情緒」，高堯楷推薦這裡的花谷氣場與柔性能量。他表示光線在花海折射能讓神經系統不知不覺放鬆，適合焦慮、緊繃且許久未笑的人。(高堯楷補充，目前園區尚未完全開放，此為過去體感經驗參考)





6. 阿里山祝山(嘉義)：當你需要「重整秩序」，高堯楷認為這裡有金色陽氣與祖山格局。清晨第一道金光是能量最乾淨時刻，那是「把人生重新歸位的地方」，讓人明白有些願望需在天地前立下，適合面臨重大轉折、需重新立定方向者。





7. 合歡山主峰(南投)：當你需要「靈性覺醒」，高堯楷點名這裡的極淨空氣與高頻覺知。在3000公尺以上，每一次呼吸都很真實，能讓人意識到「『我很小，但存在本身很大』」，適合尋找生命本質的修行者。





高堯楷提醒，造訪這些地點時不要趕，應將手機收起來，至少給自己一小時發呆，「什麼都不做，只是待著，好好的感受」，讓大自然的頻率來調整人的頻率。

