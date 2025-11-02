【健康醫療網／編輯部整理】每個人都在往前衝，不是只有你在竭盡全力。好比說，大家都在跑四百公尺，誰說盡力去跑就一定能跑到最前面？

借毛姆的話說，「我用盡了全力，才過上平凡的一生」。很多時候，竭盡全力也只能保證不會落後太多。多數人的慣性思維和做法是，將自己付出的努力乘以N倍，去要求最好的結果；將自己受的苦與累乘以N倍，去索要最大的補償。

有些努力不見得帶來想象中的成果

於是，訓練了一個下午，就想要有好看的身材；努力了一個星期，就想要得到好看的分數。對別人好言好語了幾天，就要求對方愛自己一輩子；挑燈夜戰了幾回，就向命運索要一個無限完美的明天。

這都是不合常理的奢求，實際的情況是這樣的：去了幾次健身房，並不會擁有模特兒般的身材，那只能在近期有一個不錯的精神狀態，或者安然地躲過一次流感。

努力工作，並不等於能取代上司變成公司中心人物，那只能在公司的處境相對好過一些，或者在會議室裡多一點發言權。

讀了幾年書，並不意味著比旁人見識高明，那只能在下一次的爭辯時，有主見而不再人云亦云；在下一次的搶購風波時，有獨立的判斷而不是像隻驚弓之鳥。

看透努力本質 明白自己的天職

換言之，身為學生，為了要把成績拚上去，那刻苦學習就是職責；身為父母，養育好孩子，那賺錢養家和操勞就是責任，有什麼好顧影自憐的？身為員工，把工作做完、做好，那是自己的任務，有什麼好斤斤計較的？

每個人都在往前衝，憑什麼自己一定領先？每個人都在拚命努力，不是只有自己受盡委屈。只有努力，勝算才能多一點。但是，還要做好事與願違的準備，因為美好的事情很有可能永遠都不會發生。

有動才不會留在原地 「不得不改」才變是大忌

在這個科技、知識、觀念更新換代越演越烈的競爭年代，如果一動不動，根本就沒有機會待在原地，而是在以很快的速度倒退，或墮落。要想留在原地，必須拚命奔跑。而且只有比別人更努力、更有韌性，更懂技巧，才有可能短暫地領先於隊伍。

所以，該學的東西要趁早學，晚了就會壓力重重；該改的毛病要馬上改，久了就會困難重重。做出改變的最佳時期是意識到「應該改」的時候，而不是「不得不改」的時候。

舒適圈與上進心的省思 找到心中平靜

換個角度來看。如果發現就算自己不努力、不上進、不費力，也能輕鬆地待在原地，那麼就該審視一下此刻所在的環境了—它到底是因為領先了行業很多，所以有資格停下來歇一歇？還是因為它可以拒絕競爭，所以有資格閒庭信步？又或者是因為它其實已經爛了根，所以死氣沉沉？

如果自己整日與一堆破事糾纏，常年都裹挾在「心不甘情不願」的情緒下，一直與「沒有上進心」的人打交道，那麼就得問一下自己—到底是貪圖這裡的零壓力，還是因為沒有掙脫的本事？

願事與願違時，不會整日憤憤不平；願得償所願時，不必終日惶惶不安。

本文來源：《人生只有兩件事，關你屁事和關我屁事》，高寶書版

