《人生只租不賣》神祕網友亮相！ 她當選最夯室友被嘲：根本想找傭人

「星河房管事務所」成員王真琳(右起)黃河、陳姸霏、謝章穎在《人生只租不賣》共患難。（公視台語台提供）

公視台語台職人輕喜劇《人生只租不賣》，由金鐘導演王逸鈴與資深製作人周銓攜手，上週五（19日）在戲院舉辦口碑特映會，大銀幕搶先播放前4集精華版！「星河房管事務所」成員黃河、陳姸霏、王真琳、謝章穎難得齊聚，劇中演出「神秘網友」的王品澔也亮相，映後互動幾乎台語應答，被問到最想挑誰當工作夥伴或室友，「姍姍」王真琳獲最高票，只因她劇中精通修水電，被調侃「根本想找傭人」。

陳姸霏首次挑戰台語喜劇，劇中不斷和黃河作對，她笑說「幸琪」很白目，每天生活「放爛爛」，想怎樣就怎樣，但演起來超開心。其中一幕她要跟房客道歉，心不甘情不願故意大喊「真Sorry」，台、英語夾雜成笑點。她透露原本是安排講「對不起」，因為黃河那陣子剛好在說英文，她靈機一動改用「Sorry」，沒想到太順口，有次拍另一場較為正經的戲碼，竟又脫口「真Sorry」，讓工作人員大爆笑。

《人生只租不賣》19日舉辦精華版搶先特映會，現場笑聲不斷。前排右起王品澔、謝章穎、陳姸霏、黃河、導演王逸鈴、王真琳、主持人阿松。(公視台語台提供)

《人生只租不賣》這次出動5位台語老師，演員事先進行好幾個月訓練，其中陳姸霏、謝章穎、王品澔台語本來就流利，黃河和王真琳則是初學者，王真琳坦言前期很怕拖累大家，加上曾在韓國讀書，台語會怪腔怪調。她當天全台語自我介紹：「這是我第一齣台語劇，台語是很美的語言，很感謝大家教導我。我飾演的姍姍不擅長表達但做人很實在，希望大家會喜歡！」苦練成果獲得熱烈掌聲。

「星河房管事務」五人組各有特色，主持人好奇問大家若現實生活中要挑選室友或工作夥伴會選誰？陳姸霏和王品澔異口同聲選姍姍當室友：「她會修水電，任何東西壞掉，就可以請她修。」謝章穎、黃河也挑姍姍當工作夥伴，因為可以幫忙處理很多事，讓主持人忍不住調侃：「你們根本只是想找傭人吧！」導演最後表示，這齣劇愛情、親情、友情都跟房子有連結，有笑有淚，涵蓋很多獨特的情感文化，希望大家2026年都可以有個溫暖的開始。

