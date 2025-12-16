《人生只租不賣》陳姸霏曝住過發霉屋 與黃河扮歡喜冤家「像貓捉老鼠」
公視台語台職人輕喜劇《人生只租不賣》由黃河、陳姸霏主演，劇中陳姸霏為繼承母親豪宅，被迫加入黃河公司當租賃管理師，為房東和房客解決大小事。 談起租屋經驗，陳姸霏住過沒窗的屋子，東西全發霉；黃河則是東西壞了找不到人處理，「訊息傳出去像丟進黑洞」， 兩人不約而同表示，拍完這部戲後更了解租賃管理的重要性。
本劇由金鐘導演王逸鈴與資深製作人周銓攜手，是台灣首部以「租賃管理」為題材的台語劇集， 集結黃河、陳姸霏，林予晞、王真琳、謝章穎演出。陳姸霏飾演的躺平族幸琪在母親過世後意外獲得豪宅，怎知一半繼承權在黃河飾演的程軒手上，為搶回財產，不得不加入房管事務所工作。兩人從互看不順眼，到共患難吵出好感情。
在新發布的預告中，陳姸霏嗆黃河說：「我在江湖走跳的時候，你還不知道在哪裡玩耍咧！（台文：我佇江湖咧走跳的時，你猶閣毋知佇佗位𨑨迌咧！）」下一秒卻越靠越近，迸出曖昧火花。陳姸霏笑說：「我們關係是『湯姆貓與傑利鼠』，很像卡通裡的那種相處模式。」黃河則形容幸琪和程軒是「在不安裡互相靠近的兩個人」，並非轟轟烈烈的關係，而是慢慢建立信任。
劇中他們為保障房東和房客的權益，有求必應，做牛做馬，修水電、討租大小事都要管。拍攝前，劇組特別安排演員與包租代管產業的人交流，黃河說：「他們每天都在面對不同人生狀態，有期待、有焦慮、有妥協。不只是房子，也要兼顧房客的情緒與狀況，在拉扯中保持理性，同時不能失去對人的理解，那種平衡感是很吸引我的特質。」
黃河也分享自己的租屋經驗，每次最崩潰的就是東西壞了永遠找不到人處理，「水管漏水、燈不亮、門怪怪的，但訊息傳出去之後就像丟進黑洞，只能一邊等一邊想『是不是其實沒那麼嚴重』。」拍完本劇更能理解，對房客來說，有人願意即時回應、把事情處理好，就是一種很大的安全感。
陳姸霏過往曾和朋友合租，當初小看通風的重要性，選了一間沒有窗的房子，加上地理位置潮濕，不透氣又不透光，大量東西發霉讓她受到教訓，後來選房都很在意有幾扇窗，以及窗戶和紗窗的材質。她表示，接觸租賃代管產業後，最想學習他們的看屋技能，「不用親自入住就能一眼看穿房子可能哪裡會有問題，因為看房經驗，敲敲看隔間就知道隔音好不好，或可以推測牆面可能發霉。」
在劇中飾演水電工姍姍的王真琳也有10年租屋經驗，經歷很多的房東，「以前遇到一個很兇、很怪的房東，會半夜喝醉貼恐嚇紙條在門上；也有很溫暖的房東，在疫情期間會問我們的身體狀況還好嗎？需不要要燉雞湯給我們。」相信觀眾不論有沒有租屋經驗，看完本劇都會很有共鳴。
《人生只租不賣》探討新世代不同的居住型態，包括近年廣受討論的社會住宅，以輕喜劇形式結合社會議題，打造新型態台語職人劇，也是首部以房管為題材的台語劇集，期望讓租屋故事成為美好的生活實驗室，重新定義對房屋和家的想像。《人生只租不賣》全劇12集，將於2026年1月11日每週日晚間8點在公視台語台首播，每週播出兩集。
