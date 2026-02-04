人生地不熟車拋錨 臺西暖警冒險指揮交通助脫困

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】縣道153線日前發生一起車輛拋錨事件，一名非本地駕駛因車輛突發故障，被迫停在外側車道，面對快速車流與寒風，顯得相當無助。所幸巡邏經過的臺西分局安南派出所員警及時發現，主動上前關心並協助處理。

該名駕駛向警方表示，因人生地不熟，不敢貿然求助，只能站在車旁焦急等待，見到警方到來忍不住詢問：「警察先生你可以幫幫我嗎？」警方立即安撫其情緒，並告知該位置相當危險，請駕駛先至安全地點避險。

員警隨即在現場擺設交通錐、開啟警示燈，同時指揮來往車輛減速通行，並協助聯絡拖吊車到場支援。駕駛事後感激表示，在寒風中等待時感到非常徬徨，幸好有警方即時伸出援手，才能安心脫困，並對員警的積極與熱心給予高度肯定。（照片／記者 蘇峯毅 翻攝）