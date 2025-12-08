人生幹大事！挑戰台灣原創實境節目攻頂之作《上山吧！台灣隊》團隊專訪

娛樂中心／綜合報導

《上山吧！台灣隊》將在三立都會台30頻道，每週四晚間10點播出。

2020 年，三立實境節目《上山下海過一夜》帶著觀眾走遍台灣山海。這不僅記錄寶島之美，這份「上山下海、無畏探索」的精神也榮獲第59 屆金鐘獎益智及實境節目獎肯定，更進一步催生出「人生幹大事」系列IP。

其中第一季《上船了各位！》邀請七名藝人從花蓮划著獨木舟，歷經驚濤駭浪，最終成功抵達日本石垣島，寫下前所未有的海上冒險篇章；第二季《上山吧！台灣隊》更橫跨歐亞非三大洲，180 天攀登世界三大聖山，以超狂征途，刷新台灣實境節目的格局。

本次特別邀請到《上山吧！台灣隊》幕後推手――前三立都會台副台長黃曉玫、節目製作人陳鉦錩，以及一路參與挑戰的節目主持人雷艾美，分享他們如何將「人生幹大事」從口號，變成讓觀眾心潮澎湃的旅程。

◆人生幹大事的起點：從黑潮啟航

「人生幹大事」系列源於一個簡單卻有力的信念：不做無謂的冒險，而是去完成有意義的挑戰。2024年推出的第一季《上船了各位！》便是一場前所未有的創舉。節目組將南島語族祖先「以獨木舟橫渡黑潮」的歷史足跡，轉化為現代實境挑戰，帶領藝人從台灣划至日本石垣島。

這不只是體力上的極限考驗，更是對文化根源的致敬；聽起來瘋狂，卻饒富文化價值。節目監製黃曉玫強調：「有些夢想，只差沒有起身而已。」當鏡頭拉遠，看見一群人為共同夢想在海上奮力堅持，那畫面，正是「勇敢起身」的最佳詮釋。

《人生幹大事》節目製作人陳鉦錩(左)、前節目監製黃曉玫(中)、節目主持人雷艾美(右)，暢聊《上山吧!台灣隊》製作點滴。

◆打世界盃的實境節目：台灣能量的國際突破

三立電視製作外景實境節目已有超過25年的經驗。從1991年《草地狀元》記錄台灣職人奮鬥精神，到《台灣全記錄》、《冒險王》、《愛玩客》等節目走遍台灣及世界角落，展現行腳節目的持續進化。然而，在影視潮流快速更迭的年代，要讓老字號電視台再創新經典並不容易。《人生幹大事：上船了各位！》的誕生便是回應了這樣的挑戰。

作為三立電視與華視聯手日本極東電視台打造的跨國合製企劃，《人生幹大事：上船了各位！》在節目製作上毫無前例可循，從跨國調度到內容編排與行銷，都一步步摸索、累積寶貴經驗，卻也因此立下實境節目跨國合作的重要里程碑。最終不僅擊敗5國7檔節目，首次為台灣拿下第29屆亞洲電視大獎「真人實境節目獎」，更成功銷售至 Discovery Asia，於12個亞洲國家播出。對三立而言，這是台灣內容強大到足以「打世界盃」的最佳證明。

黃曉玫謙虛地說：「身為台灣的電視台，本來就有使命要做出這樣的節目。」台灣雖小、資源有限，但能量卻足以撼動世界。

全新實境冒險節目《上山吧！台灣隊》難度再升級。（圖／資料照）

◆《上山吧！台灣隊》：勇氣、團隊與台灣精神

延續第一季的海洋挑戰，第二季《上山吧！台灣隊》把戰場移到高山，集結「極地馬拉松第一人」陳彥博、「亞運空氣手槍團體銀牌」吳佳穎、「東京奧運空手道銅牌」文姿云、「極限花式滑冰世界冠軍」蕭俊文，以及「不死鳥」大聯盟投手郭泓志5位「台灣之光」運動員，再加上主持群雷艾美、蕭志瑋（八弟）、黃仕傑（阿傑）、楊盛堯（Max），共同展開180天跨越歐、亞、非三大洲，邁向歐洲馬特洪峰、台灣聖稜線、非洲吉力馬札羅山的攀登計畫。

然而，節目核心並非「征服山峰」，而是「戰勝內心的恐懼」，這也讓隊友在高海拔的艱困環境裡互相扶持的場景顯得格外動人。

像是艾美在海拔五千米氣喘發作，仍堅定說：「只要我還活著，就一定會登頂。」Max則在低氧中哭著交代八弟珍奶食譜，互相支持喊話：「我們要一起完成承諾」。這份彼此的信念，讓看似不可能的挑戰逐步實現。更難得的是，隊伍一路上與各國登山者交流，從齊喊「Team Taiwan」到在山頂分享珍珠奶茶，將台灣的文化與精神傳遞到世界。

黃曉玫進一步透露，目前已經在規劃「人生幹大事」系列第三季，但無論未來挑戰什麼項目，這個系列的精神已然確立：在困境重重的影視環境裡，依舊能憑藉勇氣、熱情與創意，持續開創新格局。畢竟，「人生幹大事」是一份信念，也是一股推動台灣影視與文化前行的力量。這趟勇氣旅程，還未完待續。

