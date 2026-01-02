人生必吃牛腸鍋！築間引進韓國傳奇醒酒湯「中央韓鍋酒舍」，董座揭明年切入高門檻賽道

全台擁有近200家分店的築間餐飲集團宣布，代理引進韓國排隊名店「中央韓鍋酒舍」，並同步縮減旗下酸菜魚、石頭火鍋等多個品牌。築間大刀闊斧整改，背後有何盤算？

築間餐飲集團（7723）搶攻韓食市場，首度以代理模式引進韓國45年老字號「Joongang Haejang 中央韓鍋酒舍」，首店進駐台北信義區 ATT 4 FUN，宣布正式啟動國際品牌合作的新階段。

中央韓鍋酒舍創立於首爾江南，開店超過45年，以醒酒湯與牛腸火鍋聞名，在韓國首爾、現代百貨等地共有9家分店，海外門市遍及香港，台灣首店單月營收上看600萬元。

「OEM形式不可行了，未來台灣餐飲會走向極端，」築間董事長林楷傑坦言，2025年集團做了很多嘗試、彎路走多了，他觀察，未來餐飲業將朝兩個面向發展，一種是剛需的平價連鎖，像是八方雲集、六扇門火鍋，另一種則是黏著度高、「吃過還想再來的店」。

目前，築間集團所有品牌分店有193家，明年總店數將維持200家左右，不急於展店。

林楷傑指出，將優先針對30家體質較弱的品牌進行強制整改，其中「築間酸菜魚 」收掉最多，全盛時期有30家，明年將只剩2家，而曾開到20家的「芡芳石頭火鍋」，也僅存8家。

築間董事長林楷傑（右三）指出，明年集團將重點發展高餐飲技術門檻的新事業體。吳婉瑜攝

林楷傑分析，經營困境來主因為同類型的分店距離太近、密度太高，「火鍋品類的競爭都不是來自上市櫃同業，反而是各縣市小火鍋，一家就影響我們單店20%營業額。」對此，明年築間火鍋將針對擺盤、菜單、價格、自助吧等面向重新設計。

為了築起同業難以模仿的屏障，築間將未來的發展藍圖劃分為連鎖事業體與新事業體兩大引擎。不同於火鍋與燒肉靠央廚配送理貨、現場調理，新事業體如港點、燒鳥及台菜，皆需要大量資深廚師投入，以技術門檻區隔市場。

其中籌備兩年多的中餐版圖，請來國宴主廚陳嘉謨操刀，將在台中北屯開出首店「稻鎮經典台菜」，與另一全新代理品牌「日本達摩燒鳥」，兩店都將在明年第一季開幕。

築間2024年全年營收57.84 億元，展望未來兩年，將持續優化營收結構，林楷傑規劃，新事業體在營收中的占比將從 2026 年的15%，於2027 年進一步拉升至 30%，並以年營收成長至70至75億為目標。