【人生必遊清單】瑞士，七八月現繽紛 各景點5大必住飯店推薦──



人生必遊清單──瑞士，七八月現繽紛

【旅遊經 洪書瑱報導】





瑞士旅遊黃金期，為七月和八月，在當地這段時間因氣候穩定，高山上的積雪大多已融化，取而代之的是翠綠的草地、漫山遍野的阿爾卑斯小花，以及如藍寶石般的湖泊，將這座被稱為世界公園的國度，展現多彩與靜謐，絕對是不可錯過的美景，一生必遊，但也由於是瑞士旅遊旺季，許多「必住」的房間供不應求，所以在暑假期間，欲前往瑞士的民眾，請提前規劃！為此為民眾蒐羅各景點五大必住飯店──

※.聖模里茲，瑞士的傳奇旅館──Kulm Hotel St. Moritz：









Kulm Hotel St. Morit

1864到1865年的冬天，Kulm Hotel St. Moritz邀請四位英國籍遊客來過冬，因此也成為瑞士冬季旅遊滑雪的祖師爺，讓摩里茲成為瑞士最貴、最高級的滑雪重鎮，旅館位於高處，能俯瞰聖模里茲湖晨昏的色彩變化，讓人置身在歷史和自然的夢幻裡，加上精緻的服務、貼心的禮物，讓人有一種置身在最溫暖家的感受。









Kulm Hotel St. Morit

※.策馬特，馬特宏峰的Cervo Mountain Resort：









Cervo Mountain Resort





馬特洪峰位於無煙小鎮策馬特 (Zermatt)，是瑞士最著名的象徵，也是阿爾卑斯山脈中最具辨識度的山峰，知名到甚至成為世界著名的瑞士三角巧克力標誌靈感來源，而這間「Cervo Mountain Resort」位於高處，不僅環境清幽，出門就看到馬特宏峰，搭電梯才能抵達旅館，彷彿黃金日出就在旅館前，此時若能沖一杯咖啡靜座欣賞馬特宏峰，在香氣繚繞中，真的能讚嘆大自然的奇妙，其實馬特洪峰的日落也不可錯過，到策馬特大街上，還有機會體驗跟著羊群下班難得體驗。





※.蒙投，古色古香的Hotel Le Mirador Resort and Spa：









Hotel Le Mirador Resort and Spa





古色古香的Hotel Le Mirador Resort and Spa位於聯合國教科文組織保護的拉沃葡萄園中，地理位置真可說無與倫比，位於山坡上，往下看就是拉沃葡萄園和日內瓦湖，遠處是法國阿爾卑斯山脈，日落紅霞、日升光芒，配著湖景吃早餐，為自己締造了一段難以忘懷的美好回憶。





※.少女峰，獨一無二的Victoria-Jungfrau Grand Hotel and Spa：









Victoria Jungfrau Hotel





在少女峰必選 Victoria-Jungfrau Grand Hotel and Spa，獨一無二的地理位置，前面坐擁大草皮，一個個的飛行傘在前面降落，望向遠方就是少女峰，還有全瑞士最棒的游泳池和spa區，若在這裡歡度8月1日瑞士國慶日，旅館前面的草地還會施放煙火，坐在窗邊配上咖啡或茶，歡度不一樣的國慶假期，也是一種極致的享受。





※.琉森，歷史故事豐富的Schweizerhof Hotel：







Schweizerhof Hotel-luzern



位於琉森的Schweizerhof Hotel，不僅地點佳，還坐擁豐富歷史故事，每個房間都訴說的名人故事，經典散文《背影》作者朱自清，曾經來琉森旅遊，造訪過瑞吉山，而這間飯店就有一間屬於朱自清的故事。旅館出門右轉就是熱鬧的購物商店大街，後面就是古城區，夜間走到火車站前面，眺望旅館的燈火倒影在湖面上，波光粼粼，五彩繽紛，這裡的一切也成為豐富自己旅遊故事的背景！





泰永旅行社的「發哥」，在旅遊市場上被稱為瑞士旅遊教父，他表示：「疫情過後，萬物齊漲到匪夷所思的地步，加上匯率的雙重影響下，歐洲旅遊的團費越來越高；而美國由於國內通貨膨漲太嚴重，到歐洲旅行比國內消費還便宜，所以歐洲到處都是美國遊客，旅行產品有個最獨特的特行，就是沒有儲藏性，所以歐洲旅館的房價推升到歷史高點，尤其是五星旅館更是可怕。房價雖高但剛性需求強勁，住房率非常好，知名的旅館極難訂房，團體更是取得不易，由於泰永旅行社與瑞士的旅館業者有多年的交情，所以突破萬難取得房間，在暑假推出一團12晚60顆星的遊程，所選擇的旅館都是當地知名的地標。





為了邀請您在台就能深入了解瑞士暑假的旅遊風情，特於1月10日在台北開設瑞士旅遊分享會，場次只限一場，名額限16位，請事先電話報名！





以上圖片：泰永旅行社提供