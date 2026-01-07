【人生必遊清單】瑞士，七八月現繽紛 各景點5大必住飯店推薦──
人生必遊清單──瑞士，七八月現繽紛
【旅遊經 洪書瑱報導】
瑞士旅遊黃金期，為七月和八月，在當地這段時間因氣候穩定，高山上的積雪大多已融化，取而代之的是翠綠的草地、漫山遍野的阿爾卑斯小花，以及如藍寶石般的湖泊，將這座被稱為世界公園的國度，展現多彩與靜謐，絕對是不可錯過的美景，一生必遊，但也由於是瑞士旅遊旺季，許多「必住」的房間供不應求，所以在暑假期間，欲前往瑞士的民眾，請提前規劃！為此為民眾蒐羅各景點五大必住飯店──
※.聖模里茲，瑞士的傳奇旅館──Kulm Hotel St. Moritz：
Kulm Hotel St. Morit
1864到1865年的冬天，Kulm Hotel St. Moritz邀請四位英國籍遊客來過冬，因此也成為瑞士冬季旅遊滑雪的祖師爺，讓摩里茲成為瑞士最貴、最高級的滑雪重鎮，旅館位於高處，能俯瞰聖模里茲湖晨昏的色彩變化，讓人置身在歷史和自然的夢幻裡，加上精緻的服務、貼心的禮物，讓人有一種置身在最溫暖家的感受。
Kulm Hotel St. Morit
※.策馬特，馬特宏峰的Cervo Mountain Resort：
Cervo Mountain Resort
馬特洪峰位於無煙小鎮策馬特 (Zermatt)，是瑞士最著名的象徵，也是阿爾卑斯山脈中最具辨識度的山峰，知名到甚至成為世界著名的瑞士三角巧克力標誌靈感來源，而這間「Cervo Mountain Resort」位於高處，不僅環境清幽，出門就看到馬特宏峰，搭電梯才能抵達旅館，彷彿黃金日出就在旅館前，此時若能沖一杯咖啡靜座欣賞馬特宏峰，在香氣繚繞中，真的能讚嘆大自然的奇妙，其實馬特洪峰的日落也不可錯過，到策馬特大街上，還有機會體驗跟著羊群下班難得體驗。
※.蒙投，古色古香的Hotel Le Mirador Resort and Spa：
Hotel Le Mirador Resort and Spa
古色古香的Hotel Le Mirador Resort and Spa位於聯合國教科文組織保護的拉沃葡萄園中，地理位置真可說無與倫比，位於山坡上，往下看就是拉沃葡萄園和日內瓦湖，遠處是法國阿爾卑斯山脈，日落紅霞、日升光芒，配著湖景吃早餐，為自己締造了一段難以忘懷的美好回憶。
※.少女峰，獨一無二的Victoria-Jungfrau Grand Hotel and Spa：
Victoria Jungfrau Hotel
在少女峰必選 Victoria-Jungfrau Grand Hotel and Spa，獨一無二的地理位置，前面坐擁大草皮，一個個的飛行傘在前面降落，望向遠方就是少女峰，還有全瑞士最棒的游泳池和spa區，若在這裡歡度8月1日瑞士國慶日，旅館前面的草地還會施放煙火，坐在窗邊配上咖啡或茶，歡度不一樣的國慶假期，也是一種極致的享受。
※.琉森，歷史故事豐富的Schweizerhof Hotel：
Schweizerhof Hotel-luzern
位於琉森的Schweizerhof Hotel，不僅地點佳，還坐擁豐富歷史故事，每個房間都訴說的名人故事，經典散文《背影》作者朱自清，曾經來琉森旅遊，造訪過瑞吉山，而這間飯店就有一間屬於朱自清的故事。旅館出門右轉就是熱鬧的購物商店大街，後面就是古城區，夜間走到火車站前面，眺望旅館的燈火倒影在湖面上，波光粼粼，五彩繽紛，這裡的一切也成為豐富自己旅遊故事的背景！
泰永旅行社的「發哥」，在旅遊市場上被稱為瑞士旅遊教父，他表示：「疫情過後，萬物齊漲到匪夷所思的地步，加上匯率的雙重影響下，歐洲旅遊的團費越來越高；而美國由於國內通貨膨漲太嚴重，到歐洲旅行比國內消費還便宜，所以歐洲到處都是美國遊客，旅行產品有個最獨特的特行，就是沒有儲藏性，所以歐洲旅館的房價推升到歷史高點，尤其是五星旅館更是可怕。房價雖高但剛性需求強勁，住房率非常好，知名的旅館極難訂房，團體更是取得不易，由於泰永旅行社與瑞士的旅館業者有多年的交情，所以突破萬難取得房間，在暑假推出一團12晚60顆星的遊程，所選擇的旅館都是當地知名的地標。
為了邀請您在台就能深入了解瑞士暑假的旅遊風情，特於1月10日在台北開設瑞士旅遊分享會，場次只限一場，名額限16位，請事先電話報名！
以上圖片：泰永旅行社提供
其他人也在看
台灣人年均出國2.45次飛得比日韓還勤 「這一地」訂單暴增16倍
你去年出國幾次？根據調查，202…民報 ・ 1 天前 ・ 13
全台4大免費景點一次看！小人國姓名有這22個字免門票、蓋婭莊園設籍4區免費入園！｜【免費好好玩】
新的一年出遊省荷包！小人國姓名中含有22個特定字免費入園，嘉義蓋婭莊園1月免費入園，只要身分證設籍台北、新北、基隆、南投，或身分證件英文字母開頭為A、F、Y、C、M，就能免費參觀。而花蓮遠雄海洋公園推出「身騎海馬過三關」優惠，快來省荷包輕鬆玩！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
張國煒親自駕駛 星宇航空首架A350-1000客機抵台
星宇航空首架 A350-1000 廣體客機，於法國土魯斯時間5日下午由董事長張國煒親自駕駛啟程，並於台灣時間6日上午 10：15 正式降落桃園國際機場，桃園機場也以水門禮迎接國籍航空第一架A350-1000。A350-1000 的交付象徵星宇航空全機隊完整到齊，也標誌著其跨洲航線拓展能力邁入全新階段。中時財經即時 ・ 23 小時前 ・ 2
關西機場航班大亂！遺失1物 返台班機取消
[NOWnews今日新聞]有網友在社群平台Threads上發文表示，他4日要從日本關西機場搭乘捷星航空返台時，原在登機門等待，卻聽到機場廣播班機延誤，原因是遺失一把美工刀，最後除了等了3小時航班仍被取...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 6
台灣人出國口味變了？紐澳超越日本成黑馬
[NOWnews今日新聞]台灣旅客最愛去哪裡旅遊？根據雄獅旅遊6日官網所公布的「團體旅遊目的地」2025年搜尋成長榜，結果不只日本依舊最熱，還出現一個大黑馬，紐西蘭、澳洲搜尋量年增逾2.5倍衝上第一，...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 2
不能托運的東西有哪些？2026 出國行李清單懶人包：最新規定、液體限制、電壓/網卡推薦一次看！ | Women's Health
出國旅行不僅是一次放鬆和探險的機會，也是一次學習和體驗不同文化的機會。出國旅行前，一份周到的出國行李清單是不可或缺的。在整理行李時，會依據目的地的氣候、預計的活動以及自身的需求，以確保帶上最實用和必需的物品。出國前有著這篇「出國行李清」讓你帶著愉悅的心情出遊，也不怕丟三落四，讓我們一同踏上這段美好的旅程吧！Women's Health美力圈 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
日本關西機場傳出「美工刀遺失」全場重新安檢 航班大亂
昨（4）天深夜不少旅客在日本關西機場碰上航班異動，機場內大排長龍，有旅客說登機前廣播告知班機延誤，苦等了3個多小時後直接被取消航班！而這回的突發狀況，傳出是關西機場管制區內的店舖的「美工刀」不見了，要台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 51
武陵農場花季管制 明開搶車票
[NOWnews今日新聞]每年國人矚目的武陵農場櫻花季，經武陵農場評估場內櫻花開放時程後，今年櫻花季疏運時程正式宣布於2月13日登場，持續至3月1日，共計17日，包含春節及和平紀念日連續假期，每日進場...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 2
壯觀！彰化芬園8.5公頃百日草炸裂 五彩繽紛超夢幻
愈冷愈開花！彰化縣芬園鄉寶山國小附近、寶山福德祠旁2處百日草花田大爆發，8.5公頃五顏六色的花海色彩繽紛，迎著陽光燦爛綻放，交織出一片夢幻的花海景緻，奼紫嫣紅的美景吸引遊客徜徉在花海中打卡拍照，讚嘆「太浪漫了，美的像幅畫」。花期可到1月20日，想賞花的民眾可得趁早。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
盤點桃園3大賞梅景點 享受秋冬浪漫風景
天氣寒冷，正是梅花盛開的季節，桃園市觀光旅遊局臉書「樂遊桃園」盤點桃市3大賞梅景點，歡迎大家抽空前往尋找冬日梅花香。 樂遊桃園推薦的第一個賞梅景點是「角板山公園」，這裡有北台灣最大的梅園，滿山梅花盛開時超壯觀，還能順道品嚐在地原民風味餐，賞花也賞味。目前開花約有兩成，未來一周有機會盛開桃園電子報 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
關西機場「美工刀遺失」 全場重新安檢 旅客苦等還遭取消航班
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導日本關西機場於昨（4）日深夜傳出管制區店鋪遺失美工刀，基於飛安考量，機場要求所有已通關旅客退回重新接受安檢。現場...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
東京一日遊景點推薦！玩淺草寺、晴空塔必看亮點必吃美食排一天剛剛好
東京,日本旅行,淺草寺,今戶神社,東京晴空塔,今半,美食,一日遊,攻略,墨刻圖書,旅遊書,BT21 想在東京安排一趟節奏剛剛好的散步行程嗎？淺草寺與晴空塔一向是旅客心中的黃金路線，傳統與現代的氛圍在這裡完美交織：一邊是充滿江戶風情的雷門、仲見世商店街與御守祈福文化；另一邊則是象徵東京天際線、夜景震撼度滿分的晴空塔。兩個景點距離不遠、交通又方便，非常適合排成「東京一日遊」的經典組合。無論你是第一次到東京、或想重溫東京意象，都能在些景點與美食、必看亮典裡頭走出一天精彩的行程！景點+ ・ 20 小時前 ・ 10
武陵農場櫻花季2/13～3/1管制 3家客運可購票入園
交通部公路局今天（6日）公布，武陵農場櫻花季疏運時程將在2月13日登場，持續至3月1日，共計17日，包含春節及和平紀念日連續假期。公路局今天舉行武陵櫻花季交通疏運記者會，指出櫻花季期間武陵農場實施總量管制每日進場人數6000人，包括住宿遊客1800人及一日遊遊客4200人，其中一日遊遊客分為團體及搭自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
森林幫你Relax 桃園「山系」景點超療癒！走步道、泡北橫美人湯還能體驗最新溫泉戲水區
隨著冬日寒意漸濃，都市上班族急需一場洗滌身心的療癒之旅。桃園復興區憑藉豐富的森林資源與自然溫泉，不僅能走進東眼山與小烏來感受芬多精洗禮，還能前往今年全新優化的「宇內溪溫泉戲水區」，最後再跳入暖呼呼的「北橫美人湯」中放鬆，這套由北橫公路串連起的「山系」玩法，絕對能讓緊繃的靈魂在森林簇擁下獲得徹底解放。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 週前 ・ 12
直飛宮古島只要777元！「這天」搶機票折4000元，加碼「星宇航空」７折
2026年春節連假長達9天，出國旅遊熱潮提前引爆！知名旅遊平台易遊網攜手星宇航空推出「新年星旅程」限時優惠，精選日本、泰國、越南、新加坡、馬來西亞及北美等22大熱門航點，機票下殺7折起，還有宮古島77食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 發表留言
日本之行旅伴很重要！各種結伴旅行經驗談
台灣與日本關係緊密。到日本觀光的旅客不斷增加，其中台灣遊客人數也持續攀升，也有越來越多人與朋友們自己組團到日本旅行，不過旅程中常因意想不到的理由，導致彼此間產生衝突。 與朋友去日本旅遊時，應注意哪些事項？發生問題時又該如何解決？好不容易出來玩，當然不希望與同行友人之間因景點、餐廳、休息時間、以及住宿等事情，發生意見不合的衝突，一同享受100％完美旅程才是最重要的～小編訪問了幾位實際去過日本旅遊的人，並從他們的經驗中，整理出幾個出遊時易與朋友發生的小問題。LIVE JAPAN ・ 2 小時前 ・ 31
睽違4年！台鐵集集線終復駛 商家盼重振觀光潮
睽違4年！台鐵集集線終復駛 商家盼重振觀光潮EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
南投冬季活動接續不斷 許縣長歡迎遊客體驗南投之美
南投縣這個冬天很熱鬧，除了有南投燈會、花卉嘉年華、溫泉季等大活動外，集集線小火車在一月五日復駛，還有全新打造的草屯九九峰氦氣球樂園也在將二月五日啟用，縣長許淑華歡迎全國遊客到南投旅遊，欣賞體驗南投之美，也把在地豐富優質的農特產品帶回家。南投縣政府五日召開一月份第一次縣務會議，會中由各業務單位提出重要業務報告，縣長許淑華表示，縣府已連續十年在農曆春節期間辦理南投燈會活動，今年預計從二月十四日至三月八日，每年都會為南投縣帶來高達好幾百萬的觀光人潮，帶動整個週邊的觀光效益近二十億元，就是希望春節過年期間的假期，大家都能夠選擇南投做為旅遊首選。許縣長指出，今年最特別的觀光亮點就是將在二月五日開園啟用的草屯九九峰氦氣球樂園遊憩園區，此工程除了榮獲第二十五屆公共工程金質獎建築類的殊榮 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 2
集集線小火車今復駛 陳世凱妙喻久別心情
[NOWnews今日新聞]南投縣目前唯一營運的鐵路─集集支線，因邊坡和隧道災損停駛4年多，今天終於復駛並兩階段通車。交通部長陳世凱搭乘藝術家洪易以「行走西遊」為主題的彩繪列車從彰化二水出發，發現沿途有...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
搭台灣好行跑水求財線 限定版花旗木鐵道款喔熊組長等你扭
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】深受大小朋友喜愛的台灣觀光代言人「喔熊組長」又有新造型了！為迎接春天花季，互傳媒 ・ 19 小時前 ・ 發表留言