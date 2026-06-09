人生成就解鎖！接連被正、副總統放鴿子 鄭運鵬喊：別認為連續2次我就會屈服

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鄭運鵬自曝被正、副總統放鴿子。（翻攝自台灣世曦網站）

總統賴清德先前抵達非洲友邦史瓦帝尼展開國是訪問，結果台灣世曦工程顧問公司董事長、前立委鄭運鵬自爆被放鴿子，副總統蕭美琴近期訪太平洋友邦帛琉共和國，而鄭運鵬今（9）日又爆，「蕭美琴公布行程後，外交單位又通知我不用陪同了，又被鴿子放飛了」。

「人生就像打電動一下，一旦成就解鎖，累積就會加速了」，鄭運鵬今天說，5月初原本應該陪同總統前往非洲友邦史瓦蒂尼說明台灣世曦的工程績效，因為中國打壓，總統又再突破封鎖，但是自己只能被放鴿子。

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鄭運鵬表示，過了2週，外交單位來電表示6月會有友邦帛琉行程，因為帛琉園區也是世曦的守備範圍，提前通知他們準備陪訪，「沒想到，總統府上週召開行前記者會由蕭美琴副總統代表的行程後，外交單位又通知我不用陪同了，又被鴿子放飛了」。

鄭運鵬說，「從新聞看到蕭美琴划船、浮潛、看海龜、交付友邦任務，順利圓滿」。他提到，原訂帛琉行程的時間，同仁已經幫自己排空公司行程，既然跟不到蕭美琴代表團，乾脆自己放假報團，買了虎航往日本岡山的機票，和桃太郎、雉雞、猴子、狗狗組隊旅行，自己休假。

鄭運鵬表示，俗話說：「人生總有一次被副總統放鴿子的機會」，一個月內，自己連續解鎖總統、副總統的人生成就獎盃，「賴祥德，帛琉沒游泳的，不要認為連續兩次我就會屈服的」！

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