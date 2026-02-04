社會中心／綜合報導

前竹聯幫大老吳敦傳出在昨（3）日辭世，享壽77歲，他早年綽號"鬼見愁"，曾因涉入1984年震驚台美兩國的「江南案」入獄服刑六年多。之後轉往影視圈發展，捧紅林志穎、徐若瑄、金城武、郝劭文等藝人。從原本竹聯幫的總護法，蛻變成影響台灣演藝圈的影視大亨。

2010年竹聯幫精神領袖陳啟禮告別式，大批黑衣人前往悼念，站在總會場入口接待的白髮男子，是人稱"鬼見愁"的吳敦，而他也在3號，也因病過世，享壽77歲。吳敦早年混跡江湖，更因此受竹聯幫主陳啟禮賞賜，坐上總護法位置。1984年更與陳啟禮、董桂森一同犯下"江南案"，奉情報局密令，殺了寫"蔣經國傳"的劉宜良。陳啟禮、吳敦之後回台受審，他監禁6年多後出獄。

人生橫跨黑幫與影劇圈 江南案關鍵人物"吳敦"病逝

人生橫跨黑幫與影劇圈 江南案關鍵人物"吳敦"病逝（圖／民視新聞）吳敦之後轉戰影視圈後，並製作"新烏龍院"等熱門影片，更捧紅林志穎、金城武等巨星。

人生橫跨黑幫與影劇圈 江南案關鍵人物"吳敦"病逝

人生橫跨黑幫與影劇圈 江南案關鍵人物"吳敦"病逝（圖／民視新聞）吳敦近年則因身體問題逐漸退出螢光幕前，2025年還曾出書談江南案往事，近日卻在家中身體不適，緊急叫來救護車送醫，但他病情過重仍離世，享壽77歲。回顧吳敦戲劇般的人生，從黑幫"鬼見愁"，到影劇圈大亨。江南案也促使台灣民主化進程加速，成為台灣當代史上的重要轉捩點。

原文出處：人生橫跨黑幫與影劇圈 江南案關鍵人物"吳敦"病逝

