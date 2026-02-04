人生無大志！南韓疫情後大學生只看「現在」 先顧自己錢包卡要緊

圖為2024年11月14日，南韓首爾的一所學校，學生參加年度大學學術能力測驗。美聯社資料照



據南韓媒體今天（2/4）報導，最新調查出爐，南韓經歷新冠疫情後，大學生的價值觀轉變，更多人重視現在的現實生活，而非未來的遠大抱負或理想，個人主義與看重物質財富的傾向更強。

據韓媒《中央日報》報導，韓國教育開發院（KEDI）今天公布一份報告，名為「2025年韓國教育縱貫研究：成年初期的生活與成果」，比對新冠疫情前後，國內大學生的價值觀變化。

報告指出，在疫情最嚴重時期（2021年）入學的學生，有39%為「低目標導向」，6%為「高目標導向」。低目標導向意指沒有明確人生目標，對各種價值的追求程度低，高目標導向則是有明確抱負或長期計畫，並為此積極努力。

報告顯示，在過去10年間，低目標導向的學生比例大幅增加，2011年僅26%，10年來增加了13個百分點，相較之下，高目標導向學生的比例，10年前為12%，如今減少約一半。

即便在高目標導向學生當中，價值的優先順序也發生變化，2011年入學的大學生，最重視的人生價值為「家庭和諧」（4.73分，滿分5分），以及「人際關係」（4.69分）。

2021年入學的大學生，最重視的人生價值為「名譽」（4.78分）與「自我成長」（4.62分），值得注意的是，對「物質財富」的重視程度越來越高，從10年前的3.62分，提升至4.10分。

分析指出，大學階段碰上新冠疫情的年輕人，經歷社交距離、孤立感、經濟不確定性與心理壓力，他們更重視「此生」（當下的現實生活），整體來說，為共同體貢獻的意識減弱，反映較強的個人主義傾向。

