「人生猶如一場管理」心存善念 何豐名退而不休奉獻醫學不忘初心
《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》
記者曾增勳
前署立桃園醫院院長何豐名教授行醫40年退而不休，持續在醫界奉獻，卸下院長頭銜20年來，堅持在桃園醫院新屋分院看診服務老病患至今，先後完成5本老化、養生保健著作，創立診所、生技公司在醫界造福民眾，他以「人生猶如一場管理」為人生哲學，比喻「人生好比磨石子」，人生的平坦或不順端視你管理的好壞，「心存善念、幫助病人」卻是他不忘行醫的初心。
年近70「從心所欲」的何豐名為心臟內科專長，從擔任桃園醫院新屋分院首任分院長奠定新屋分院服務新屋、觀音、楊梅偏鄉老人慢性病基礎，之後擔任桃園醫院院長，儘管20年前卸下桃園醫院院長後歷經人生波折，卻堅持行醫服務病人，並在大學授課春風化雨，何表示，「當醫生就是要心存善念、幫助病患」，行醫是他的志業，過去老師的教導提攜、看病累積的經驗，讓他一路從醫行醫學習、希望幫助更多病人。
何豐名以「人生如一場管理」為人生哲學、指出， 人生本來就是一場管理，管理好壞事關一生，管理好就平坦、管理不好就不順，人生一直在走，計畫有大有小，都可能出現危機，就看你如何克服危機，「掌控危機，自然就會往前走」，如同做生意，沒有實力，做生意就會倒。再者，人生本來是虛名，只要心存善念做事，就不怕跌倒，跌倒也會起來，尤其在高位，心中坦蕩存善念做好事，危機也會是轉機，可造福更多人，試問誰人沒有失敗、跌倒過，秉持善念和堅持，自然就會站起來。
何豐名發表國外期刊論文百餘篇，繼續於大學以講座教授身分任教，以臨床教學研究專業經驗，先後著作5本老化、養生保健專書出版，並獲多國行銷，何談到，他是心臟科醫師，看到老人愈來愈多，相對心血管慢性疾病多，就要關注老人不要疾病纏身，活得健康快樂，每個人都會有生老病死，老年人不是要延壽，而是要「健康、長壽、快樂」，躺在床上延壽不快樂沒有用，健康第一、長壽快樂，才是老化以後該走的路。
何豐名看診行醫送給病人的一句話，就是「要有健康的身體，才能為家庭、社會做出貢獻」，沒有健康的身體，什麼都不用談，何認為，要做好事也要有健康的身體，照顧家人也要有健康的身體，希望每個人都健康。何豐名創立診所、豐群生技公司，發揮醫學專業造福民眾，開創第三人生，他並將生技公司產品從現行睡眠、脂肪肝類養生產品，未來朝向肌少症相關產品發展。
何豐名在從醫過程曾歷經波折考驗，「沒有人是完美的，我自己希望對自己的人生負責」，他在新屋分院長到署桃院長任內，做出桃園醫院的品牌，他表示，他從醫不忘幫助病患初心，至今堅持看門診，是為向老病患照顧服務的承諾，他無欲無求心中坦蕩，所以不懼，經得起考驗，重新站起來，也是為幫助更多人負責任。
