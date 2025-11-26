一人生病=全家中獎？諾羅病毒嘔吐「只擦酒精沒用」

【施養正／綜合報導】秋冬至初春天氣涼爽，卻也是諾羅病毒、腸胃型感冒的好發季節。日本小兒科權威堀向健太提醒，如果家中小孩突然嘔吐，只用酒精匆匆擦拭，對於病毒的防範相當有限，建議可以自行調配次氯酸鈉溶液，搭配口罩、手套再行處理，以免「一人生病，全家中獎」。

日本厚生勞動省指出，諾羅病毒引發的食物中毒及腸胃炎，全年都時有所聞，不過尤其冬季特別流行；會經由手指、食品等媒介經口傳染。病毒在腸道繁殖之後引發嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀。輕症恢復的時間不會太久，但老人及幼童可能出現重症，甚至被自己的嘔吐物噎死。

需要注意的是，這類感冒經常出現「一人生病，全家中獎」的情況。日本小兒科權威堀向健太指出，當孩子在家中突然嘔吐時，家長千萬不要因為慌張，只用酒精匆匆擦拭，應該準備一份「嘔吐處置包」才能妥善消毒。

堀向進一步說明，處置包內可放一次性手套、口罩、廚房紙巾、塑膠袋、500毫升的寶特瓶及含有次氯酸鈉的漂白水。他建議，可用2瓶蓋、濃度約5%的漂白水，加滿水到500毫升製作成次氯酸鈉溶液用來消毒。

堀向提醒，在清理嘔吐物的過程中，除配戴口罩、手套，也務必保持室內通風，清完之後再用調配好的溶液擦拭消毒，並靜置5至10分鐘，之後記得要徹底清洗雙手。

