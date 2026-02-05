人生的酸甜苦辣當修行 香積志工王秀月樂承擔

慈濟活動中各項功能志工缺一不可，其中香積志工更是幕後推手，擔任高雄香積志工近20年的王秀月，早年因父親過世，志工前來關懷、深受感動，投入志工行列，剛開始承擔香積任務時，她十分膽怯，近20年的磨練，現今的她面對上百人的菜餚，駕輕就熟，只要勇於承擔，就能邊做邊學。

「來這裡讓你煮，你等一下，等一下煮咖哩。」

清晰下達指令，大鍋內需放多少油跟食材，這是擔任香積幹事將近20年累積的經驗，當初獲邀承擔這職務時，她一度裹足不前。

慈濟志工 王秀月：「(當初)在家裡都沒在下廚了，怎麼來這拿大鍋鏟怎麼有辦法，師姊就跟我說，我們80天才輪到一次，不打緊，不要煩惱，我就說好進來，就做到現在。」

慈濟志工 洪月美：「她是我們和平的香積高手，因為這邊廚房，不像一般家裡，都是大鍋大鏟，所以她每次輪值的時候，都做得非常好，非常豐富。」

慈濟志工 陳幼卿：「她是一位非常盡責，任勞任怨的一位師姊。」

年輕時四處打工奔波的王秀月，生活並不好過，父親過世時，看到眾多志工前來關懷深受感動，她主動加入慈濟，從香積任務中學習應變能力。

慈濟志工 王秀月：「香積很多變化球，她如果突然報來，像昨天晚上就說，多了150人，結果是190人，趕快去準備料快去找。」

慈濟志工 黃惠媺：「很有上人的精神，就是克勤克儉，她在預估菜量的時候，都會很精準，不會願意浪費一些食材。」

慈濟志工 夏玫蓮：「她最難能可貴的就是說，在菜不足情況下，她可以做一個應變。」

廚房也是修行道場，王秀月從鍋鏟與熱油中學習縮小自己，身段也變柔和，她說只要用心，就能把簡單青菜變成美味佳餚。

