「人生的音樂祭」大港開唱2026活動資訊、購票方式一次看 首波演出陣容公開
受到眾多獨立樂迷推崇、被稱作「人生的音樂祭」音樂盛事「大港開唱」將於2026年3月，在高雄駁二特區盛大登場，這項以港口城市為舞台背景，每年均邀集超過百組國內外音樂人，曲風橫跨搖滾、電子、嘻哈饒舌的音樂盛事，今年更將觸角伸到動漫領域，來自動畫《孤獨搖滾！》、累積無數樂迷的「團結Band」將於明年大港開唱獻上首次海外演出，演唱《膽大黨》第二季片頭曲的日本女神AiNA THE END也確定參戰，讓這項人氣本就居高不下的音樂盛事，再度於歌迷間掀起龐大討論熱度。
本文整理大港開唱活動資訊、購票方式和購票時間、各式票價組合，想要第一時間搶先入手大港開唱門票的話，千萬別錯過。
2026大港開唱活動資訊
日期：2026年3月 21 日（六）－3 月 22 日（日）
地點：高雄駁二藝術特區
2026大港開唱首波陣容卡司
目前公布的演出陣容橫跨台灣、日本不同世代，從長年參演的高雄在地搖滾樂團滅火器Fire EX.，具備極高國際知名度、曲風懷舊浪漫的落日飛車 Sunset Rollercoaster，精準抓住當代厭世風潮的康士坦的變化球 KST，台灣資深藝人、全方位綜藝天王陽帆，到首次於海外演出的人氣動畫《孤獨搖滾！》虛擬樂團「結束バンド（團結Band）」、日本女神AiNA THE END，首波公布卡司就已在樂迷間引起高度討論。
目前已公布演出陣容：
陽帆
落日飛車 Sunset Rollercoaster
滅火器 Fire EX.
AiNA THE END（JP）
康士坦的變化球 KST
椅子樂團 The Chairs
當代電影大師 Modern Cinema Master
隨性 Random ft. 婷文
ゲシュタルト乙女 Gestalt Girl（urban session）ft. yurinasia
貓膽汁 CAT's Bile
共振效應
2026大港開唱購票方式
2026大港開唱門票全面採實名制購票，樂迷需先至拓元售票系統註冊會員，一旦訂單成立後，就不再提供更改姓名，提醒樂迷購票時務必確認資料正確性。若身分證姓名曾異動，則須於票券開賣前主動聯繫拓元客服，完成會員姓名更新，一旦開賣後訂單成立，將無法協助修改票券姓名。
票券開賣後，每個拓元會員帳號不論票種，購票張數上限皆為4張，購票時需確實填寫每張票券對應入場者的正確姓名，且購票會員本人須為實際入場者之一，購票時系統將自動把會員姓名帶入第一張票券，無法進行更換。
2026大港開唱購票時間
明年大港開唱將分成4個階段開放購票，昨日（12/16）率先開放國泰世華卡友購票，今日（12/17）則開放「大港人」會員購票。至於一般預售票、身心障礙票、KKday套票等票種，則將於明日正式開賣。
大港人 × 國泰世華 CUBE 卡友優先購：
2025/12/16 中午 12:00
國泰世華大樹套票：
2025/12/16 下午 15:00
大港人優先購：
2025/12/17 中午 12:00
一般預售票 / 身心障礙票 / KKday 套票：
2025/12/18 中午 12:00
2026大港開唱票種與票價
大港人 × 國泰世華 CUBE 卡友優先購
雙日聯票 NT$4,200
國泰世華大樹套票
NT$4,200（雙日聯票＋聯名周邊）
*需以小樹點兌換購票序號
大港人優先購
雙日聯票 NT$4,200
船鳴套票 NT$4,800（雙日聯票＋人生好帕）
一般預售票
雙日聯票 NT$4,400
船鳴套票 NT$5,000
單日票 NT$3,000
身心障礙票
雙日聯票 NT$2,200
單日票 NT$1,500
KKday 船鳴套票＋台北→高雄單程客運
NT$5,900（限量 200 套）
2026大港開唱常見Q&A
Q：什麼是「大港人」會員制？
大港人是大港開唱的會員制度，於特定期間免費註冊，可享有優先購票權。本次大港人註冊時間已於2025/12/14截止。
Q：大港開唱門票可以轉讓或轉售嗎？
不行。本次大港開唱採嚴格實名制，入場時需出示與票券姓名相符之證件正本（身分證、健保卡、駕照或護照），若不符將拒絕入場。
Q：大港開唱有線上直播嗎？
目前尚未公布直播資訊，請持續鎖定大港開唱官方社群。
更多太報報導
柯佳嬿「多重人格」虐戀曾敬驊 網讚：定制的金鐘影后入場券
李玉璽、許允樂「我們結婚了」 甜蜜允諾：一起變老
《左撇子女孩》入選奧斯卡15強 鄒時擎「台灣女導演第1人」
其他人也在看
震撼彈！SHINee Key 承認「非法接受醫療服務」 將中止所有節目活動
SHINee 成員 Key 今（17日）透過社群發文，針對「注射阿姨」相關爭議首度出面說明，坦承曾在對方安排下接受到府診療，並為自身判斷失誤向大眾致歉，也表明將中止所有正在進行的節目活動。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 18
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 76
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 1 天前 ・ 104
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 160
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 6 天前 ・ 32
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 8 小時前 ・ 9
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 108
他開嗆藍白民意那麼強大就倒閣、彈劾賴清德！不然就閉嘴
罷免是「公民權」，與憲法中「倒閣」、「解散國會」行政立法彼此制衡的權力無涉。國民黨不要一直喊著「32：0大罷免大失敗」，既然你們民意那麼強大，那就倒閣吧！三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 398
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 206
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 102
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 2
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 10
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 180
卓榮泰不副署！林濁水：誰說中華民國是超級總統制 他還有一個太上總統
行政院長卓榮泰稱，《財劃法》修法版本不符中央施政需要，因此將不予副署與公布。國民黨團批評說，副署權成太上皇否決權，等同廢掉立法院的功能；前民進黨立委林濁水16日也語帶嘲諷、重砲抨擊，「誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統 - 行政院長！總統無權做的，由行政院長來！」中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 130
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 31
臉丟到全世界！陳佩琪後悔1事：講到進棺材
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲身陷京華城容積率弊案、政治獻金案，案件一審進入關鍵尾聲，台北地院自15日起，連續8個工作日進行言詞辯論，9名被告及律師本週陸續到庭陳述意見，全程錄影錄音並於...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 86
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 143
賈靜雯「全空美背」禮服太狂！51歲直接美回31歲 全網封她：「美貌權威」！
黑色禮服正面以網紗結構勾勒線條，刺繡與流蘇細節集中在肩頸與手臂位置，視覺層次明確卻不顯雜亂，站姿一拉開，氣場自然撐滿畫面！即使在生圖鏡頭下，輪廓、比例與狀態依然穩定，難怪會被形容是「一站就封神」的紅毯瞬間。不過真正讓這套造型被記住的關鍵，在於轉身之後！背...styletc ・ 13 小時前 ・ 14
夏于喬嫁林書宇6年有喜 手寫信向baby喊話曬「金馬最佳準媽咪獎」
演員夏于喬今（17）日在個人社群平台曬出超音波照片，宣布懷孕喜訊，「我在2025年末終於得到最大的獎了」，證實與導演丈夫林書宇將迎接家庭新成員。這對結婚6年的影壇夫妻檔，迎來他們期待已久的孩子。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 5
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2