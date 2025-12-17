「人生的音樂祭」大港開唱2026活動資訊、購票方式一次看 首波演出陣容公開

2026大港開唱首波參演陣容公開，動畫《孤獨搖滾！》虛擬樂團「團結Band」、日本女神AiNA THE END都將參演。出日音樂提供。



受到眾多獨立樂迷推崇、被稱作「人生的音樂祭」音樂盛事「大港開唱」將於2026年3月，在高雄駁二特區盛大登場，這項以港口城市為舞台背景，每年均邀集超過百組國內外音樂人，曲風橫跨搖滾、電子、嘻哈饒舌的音樂盛事，今年更將觸角伸到動漫領域，來自動畫《孤獨搖滾！》、累積無數樂迷的「團結Band」將於明年大港開唱獻上首次海外演出，演唱《膽大黨》第二季片頭曲的日本女神AiNA THE END也確定參戰，讓這項人氣本就居高不下的音樂盛事，再度於歌迷間掀起龐大討論熱度。

本文整理大港開唱活動資訊、購票方式和購票時間、各式票價組合，想要第一時間搶先入手大港開唱門票的話，千萬別錯過。

2026大港開唱活動資訊

日期：2026年3月 21 日（六）－3 月 22 日（日）

地點：高雄駁二藝術特區

2026大港開唱首波陣容卡司

目前公布的演出陣容橫跨台灣、日本不同世代，從長年參演的高雄在地搖滾樂團滅火器Fire EX.，具備極高國際知名度、曲風懷舊浪漫的落日飛車 Sunset Rollercoaster，精準抓住當代厭世風潮的康士坦的變化球 KST，台灣資深藝人、全方位綜藝天王陽帆，到首次於海外演出的人氣動畫《孤獨搖滾！》虛擬樂團「結束バンド（團結Band）」、日本女神AiNA THE END，首波公布卡司就已在樂迷間引起高度討論。

目前已公布演出陣容：

陽帆

落日飛車 Sunset Rollercoaster

滅火器 Fire EX.

AiNA THE END（JP）

康士坦的變化球 KST

椅子樂團 The Chairs

當代電影大師 Modern Cinema Master

隨性 Random ft. 婷文

ゲシュタルト乙女 Gestalt Girl（urban session）ft. yurinasia

貓膽汁 CAT's Bile

共振效應

2026大港開唱購票方式

2026大港開唱門票全面採實名制購票，樂迷需先至拓元售票系統註冊會員，一旦訂單成立後，就不再提供更改姓名，提醒樂迷購票時務必確認資料正確性。若身分證姓名曾異動，則須於票券開賣前主動聯繫拓元客服，完成會員姓名更新，一旦開賣後訂單成立，將無法協助修改票券姓名。

票券開賣後，每個拓元會員帳號不論票種，購票張數上限皆為4張，購票時需確實填寫每張票券對應入場者的正確姓名，且購票會員本人須為實際入場者之一，購票時系統將自動把會員姓名帶入第一張票券，無法進行更換。

2026大港開唱購票時間

明年大港開唱將分成4個階段開放購票，昨日（12/16）率先開放國泰世華卡友購票，今日（12/17）則開放「大港人」會員購票。至於一般預售票、身心障礙票、KKday套票等票種，則將於明日正式開賣。

大港人 × 國泰世華 CUBE 卡友優先購：

2025/12/16 中午 12:00

國泰世華大樹套票：

2025/12/16 下午 15:00

大港人優先購：

2025/12/17 中午 12:00

一般預售票 / 身心障礙票 / KKday 套票：

2025/12/18 中午 12:00

2026大港開唱票種與票價

大港人 × 國泰世華 CUBE 卡友優先購

雙日聯票 NT$4,200

國泰世華大樹套票

NT$4,200（雙日聯票＋聯名周邊）

*需以小樹點兌換購票序號

大港人優先購

雙日聯票 NT$4,200

船鳴套票 NT$4,800（雙日聯票＋人生好帕）

一般預售票

雙日聯票 NT$4,400

船鳴套票 NT$5,000

單日票 NT$3,000

身心障礙票

雙日聯票 NT$2,200

單日票 NT$1,500

KKday 船鳴套票＋台北→高雄單程客運

NT$5,900（限量 200 套）

2026大港開唱常見Q&A

Q：什麼是「大港人」會員制？

大港人是大港開唱的會員制度，於特定期間免費註冊，可享有優先購票權。本次大港人註冊時間已於2025/12/14截止。

Q：大港開唱門票可以轉讓或轉售嗎？

不行。本次大港開唱採嚴格實名制，入場時需出示與票券姓名相符之證件正本（身分證、健保卡、駕照或護照），若不符將拒絕入場。

Q：大港開唱有線上直播嗎？

目前尚未公布直播資訊，請持續鎖定大港開唱官方社群。

