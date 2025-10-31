「人生社會處方箋」 嘉義市打造健康老化新典範

(記者廖建智嘉義報導)

為促進健康老化與優質生活，嘉義市積極導入以行為改變為導向的健康促進計畫，鼓勵長者實踐健康行動、活出快樂人生。嘉義市政府衛生局114年委託全齡多元樂學發展協會並攜手衛生福利部嘉義醫院共同研發「114年健康老化人生社會處方箋模組方案」，於(31)日在樂齡訓練場正式舉行結訓活動。嘉義市政府衛生局廖育瑋局長、衛生福利部嘉義醫院莊仁賓院長及全齡多元樂學發展協會陳秀萍理事長共同見證健康老化課程的成果。



嘉義市政府衛生局廖育瑋局長表示，今年9月底台灣65歲以上人口已達總人口數19.8%，距離超高齡社會、即老年人口數突破20%僅一步之遙。面對人口老化、慢性疾病增加與醫療成本上升的挑戰，醫療模式也由「治療疾病」轉向「預防保健」與「健康生活」為核心的新方向，亦即符合國健署以長者健康整合性功能評估(ICOPE)為核心架構，發展出適合長者需求且具地方特色之整合性照護服務方案來因應。



114年嘉義市政府衛生局攜手「全齡多元樂學發展協會」與「衛生福利部嘉義醫院」研發出「健康老化人生社會處方箋」方案，內容除涵蓋ICOPE六大面向，包含認知功能、行動能力、營養、視力、聽力、憂鬱等6大項目外，也支持個人在不同健康與疾病狀態下採取積極健康行為為核心，課程歷時12週，內容融入正念練習、自我暗示與放鬆訓練等元素，並研發「親朋好友叩叩卡」、「自我覺察表」、「好心情自我暗示訓練卡」等創新學習工具，協助長者在互動中逐步改變行為模式，為此方案的特色亮點。



本年度共培訓專業師資11人、指導員31人，由廖育瑋局長親自授證。全齡多元樂學發展協會陳秀萍理事長指出：一個好的超高齡社會，是一個「沒有老化的社會」。因此如何預防與延緩老化，格外重要。嘉義市長者受教育程度普遍較高，課程設計也需更具創新。今年度除延續去年的健康生活與遊戲化教學，更融入自主、自立學習概念，讓長者能以更積極的心態實踐健康生活。」參與課程的學員陳大姐分享：「以前在家中常常一個人胡思亂想，現在會聽老師給的錄音檔跟著指令做正念呼吸練習，做完幾次感覺真的放鬆許多」。



廖局長表示，感謝全齡多元樂學發展協會為嘉義市長者量身打造延緩老化的課程模組，待明年國健署完成認證後即能正式成為社區推廣方案，嘉惠更多長輩，市府也會持續整合相關單位推動友善關懷長者的服務及多元照顧模式，共同因應高齡社會需求，為超高齡社會預作規劃準備，讓長者在地老化、在地安老，打造全民共享的健康城市。