「人生第一個數學老師」110歲祖母逝世 陳玉珍不捨：最好命的人

國民黨立委陳玉珍今（5）日沉痛表示，自己高齡110歲的祖母逝世，她也在臉書回憶起與祖母的點點滴滴，不捨指出祖母是她人生第一個數學老師、更是自己目前見過好命的人之一。縱使萬般傷心與不捨，還是得學習放下，希望祖母在另一個世界一樣好命、樂觀幸福。

陳玉珍今日於臉書發文，並娓娓道來自己與祖母的回憶，「我想，我們家族中的每個小孩，人生的第一個數學老師，就是我的阿嬤」，三、四歲的時候，她就教我們玩金門傳統的四色牌，我們學會了數學裡面的排列組合，學會了數學裡面的加減，學會了將帥相車馬炮兵卒。

廣告 廣告

陳玉珍表示，祖母常常用她自身的例子，希望他們認真努力上學，「父母之愛子，則為之計深遠，她的父母怕把她許給大戶人家，若夫三妻四妾，於是便把她許配了我爺爺」。一個窮苦人家，可是卻是重承諾可以一輩子疼她的人，我的爺爺到過世前都還是十分的疼愛阿嬤。

面對祖母逝世，陳玉珍也難過指出，祖母不僅一輩子樂天知命，有疼愛她的老公，孝順的子女，也很認真地把自己照顧得很健康，「從小她便隔餐不食，吃菜吃魚，不吃冰冷的食物，不吃辣的食物，她真的是我目前見過好命的人之一」，縱使萬般傷心與不捨，還是得學習放下，希望祖母在另一個世界一樣好命、樂觀幸福。

【看原文連結】