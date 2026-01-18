人生第一次直接「越級挑戰」！林家謙苦笑自嘲：太離譜

林家謙（右）18日在賽事上與友人合照。翻攝jackhero5 IG

香港歌手林家謙人生第一次參加馬拉松，今（18日）一出場便直攻半程馬拉松賽事，讓外界相當驚訝。談到首次參賽就選擇半馬，他笑說自己向來喜歡「越級挑戰」，透露這次在教練陪同下訓練了好幾個月，也為比賽設定明確目標，實際成績與平時訓練表現相近，對自己的表現相當滿意。

被問及未來是否會將運動題材融入音樂創作，林家謙坦言目前尚未有這方面的想法，也分享參加馬拉松的緣份，其實是朋友與合作品牌的鼓勵，「我覺得好啊，just do it，也算是我做過『最離譜的事』。其實我之前辦演唱會時也有跑，但只是跑幾公里。」

林家謙18日包緊緊參與馬拉松賽事。翻攝terencelam0903 IG限動

談到跑步技巧，林家謙笑說自己上坡表現較快，下坡則不敢衝刺。至於未來會不會考慮挑戰全馬？他直言「想先休息一下」，暫時不急著給自己太大壓力；不過他也表示，希望能維持規律跑步的習慣，未來是否再參加賽事，會視心情再做決定。



