人生第一次！白家綺驚爆「只穿丁字褲、圍肚兜」上台 女神羞喊：走路好困難

白家綺（左起）、黃豪平、梁赫群、嚴立婷錄製除夕特別節目。（民視提供）

白家綺、嚴立婷近日進棚錄製2026《民視第一發發發》第四段「萬馬奔騰慶團圓」益智遊戲單元，白家綺為了節目豁出去，人生第一次「裸體丁字褲還圍個肚兜」就上台主持，不只行動不方便還走路困難，看自己都覺得好想笑。

看到白家綺為了節目不計形象豁出去，嚴立婷更是笑說第一次「裸體丁字褲還圍個肚兜」沒想到這麼熱，忍不住東抓西抓還會跟旁邊的人擠來擠去，讓一旁梁赫群回應說：「不要再擠他」。一旁的黃豪平也說，如果大家來得及歡迎跟白家綺、嚴立婷一樣穿相撲裝在除夕夜全家一起玩，還搞笑說網路可能有賣，一個開場就讓全場笑翻一群人講到停不下來。

當天錄影也邀請到有氧天王潘若迪，主持人梁赫群指責潘若迪像是搶頭香偷跑的「老杯杯」，氣得他把梁赫群拖到場中央，穿著相撲裝直接飛撲壓著他，一旁的黃豪平見狀也連忙衝上來加碼壓住，白家綺、劉心語、無尊也來湊熱鬧，被壓得七暈八素的梁赫群一站起來氣得大喊「壓我沒關係，剛誰在哪邊抖動」，讓錄影現場笑成一片。

