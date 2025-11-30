人生至暗時刻！林岱樺憶遭爆私密對話：像被扒光衣服在街頭審判

民進黨高雄市長初選白熱化，綠委林岱樺今（30日）在鼓山舉辦「姐妹伴的相遇」女力晚會。她提到自己遭周刊揭露私密對話紀錄的遭遇，有如被扒光衣服，赤裸裸地在大街上被審判，更是對人格焚燒的謀殺，但她經得起考驗，這樣才有資格做一個有承擔的市長。

林岱樺。（圖／中天新聞）

林岱樺致詞時，向台下支持者分享生命中最黑暗的時刻，她表示，參選高雄市長初選，本來自己的民調都遙遙領先，「他們拚不過民調，就找檢調跟媒體串聯，拿起訴書中不存在的曖昧簡訊，鋪天蓋地抹黑，周刊發布的那一天，我的人生瞬間被扒光，所有羞辱、惡意、謊言，在網路上蔓延開來。那一刻她就像被扒光衣服，赤裸裸地在大街上被審判，被無情焚燒。

廣告 廣告

林岱樺說，在最黑暗的當下，她必須堅強，「我作為女性立委，如果今天就這樣倒下去，那以後無數的姐妹，都會在這種殘酷的性別羞辱之下死去。」若她因為這樣而倒下，未來所有人都可以用性別羞辱的方式，埋葬所有的女性工作者，錯誤不在我們，是那些掌握媒體、檢調的不肖勢力。

林岱樺。（圖／中天新聞）

林岱樺指出，「我告訴我自己，我一定要活下來、站起來，挺身捍衛自己的清白，不只為了我個人，更為了這個社會的公平正義，更是為了每位姊妹。」爆料不會停止，會把她徹底打死，但她不會死，「我會活下去、站起來，挺身為姊姊妹妹們奮戰！」

林岱樺說，「越爆料我就越赤裸，越赤裸她就越透明，越透明我就更經得起考驗，這場嚴刑拷打，在台灣民主化歷程當中，沒有任何女性政治工作者經歷過，我是經過這場火煉的林岱樺。經得起考驗的林岱樺，才有資格做一個有承擔的市長。」

林岱樺。（圖／中天新聞）

有很多人問她，受到這麼多攻擊不會委屈嗎？林岱樺坦言，其實她也哭過，而她解壓的辦法，就是洗澡的時候流眼淚，讓水把憤懣不滿沖淡。而這樣的傷害也沒讓她退縮，真正的強大不是從來不哭，而是哭過之後還能擦乾眼淚，繼續走下去， 把攻擊轉化成自己的力量。

延伸閱讀

秋鬥「反戰求生」！鄭麗文籲跨黨護和平：莫讓台灣淪火藥庫

基隆挺過2次罷免！鄭麗文盼2026再開紅盤：台灣頭贏到台灣尾

麥玉珍要選台中市長 鄭麗文稱尊重制度：在野提出最適合人選