人生若重來「絕不選公職」！24年公務員曝上班慘況：退休圖苟活
生活中心／彭淇昀報導
藍白主張停砍公教年金《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，由於朝野無法達成共識，全案保留送出委員會，交付朝野協商，預計1個月後可三讀闖關。對此，一名擁有公職資歷24年的網友直言，「如果重來一次，我不會再選擇公職，未來也絕不會再讓我的孩子考公職」。
原PO在Dcard上已「如果人生重來，會再選擇公職嗎？」為題發文，他表示自己的公職資歷有24年，「從踏入補習班第1天到應考只有10個月，幸運上榜了，錄取率3.2%，入職後除了第1年新人拿乙，到現在都是考績甲等，拿過大功，今年剛升9職等，在別人眼中，我公職生涯算是很順利，我也自信我不是混吃等退休的米蟲」。
不過話鋒一轉，原PO坦言，如果人生重來一次，他不會再選擇公職，未來也絕不會再讓他的孩子考公職，「福利與退休制度的大不如前，我想這些大家都很清楚明白了，不用再多做說明」。
此外，原PO覺得最重要的一點，就是「政府這個雇主對軍公教人員的鄙視與壓迫，已經到了沒有最下限、只有更下限的程度，連帶讓整個社會對軍公教的仇視、輕侮氛圍日益加深，軍公教已經不是光榮、神聖的職業選擇，扭曲的薪資制度、鄉愿的考績評核與閉鎖的溫室職場，使得高端人才恥於報考，政府機關反而成為一群在外沒有謀生專長、只求溫飽不思上進的人樂於鑽營的職場」。
原PO嘆道，在自己服務的機關中，平均年齡約47歲，近5年沒有30歲以下年輕人考進來，「機關整天都是暮氣沉沉，工作很多，沒什麼笑聲，大家就是辦公、吃飯、午休、下班，日復一日，不能兼職，年輕時考上的證照完全沒路用，收入雖然破百萬，繳完房貸後連小康都談不上，所以留得下來的人，都是已經不會做夢的人」。
原PO直言，因退撫金提撥率逐年調升，沒有加薪的年度，再加上通膨，實質減薪非常有感，「一整年所有的員工福利就是這2100元而已」，加班費控管，再辛苦也沒錢領，升遷有70%的人自願放棄，找不到人當主管的情況下，每個單位都是彼得定律的最佳觀察現場。
「妥妥地在職無目標、退休圖苟活！」原PO建議，如果112年考進公職的人，趕快努力考證照、學習第二專長，學習薪水配置、投資置產，努力產生可以基本生存的被動收入；原PO還勸說，若是考慮公職的年輕人請慎重考慮，還有很多選擇，除非真的完全沒有專長，找不到好工作，對人生也沒有什麼規劃與夢想，「否則真的不要考進來，因為真的不值得」。
