人生苦短，最會讓自己開心的生肖

成年人的世界往往負重前行，無法做到隨心所欲。一個不在乎別人的評價，跟隨自己的心情去做事，懂得取悅自己的人確是十分難得。十二生肖中最懂得取悅自己的人都是誰呢？跟隨科技紫微網去看他們如何活的灑脫愜意，或許你也能有所感悟。

生肖牛：只要自己開心就好

生肖牛的隨心所欲是建立在不妨礙別人，還能讓自己開心的基礎上。沒有心機的牛牛思想很簡單，也很直接，只要是自己想要做的事就會去做，只要是自己想吃的東西也想要馬上吃到。人生苦短，只要自己開心就好，和何必在乎有害還是有益了。

廣告 廣告

紫微算一生財富，預測你的聚財時機！

生肖鼠：讓愛好堅持夢想

擁有豁達人生觀的生肖鼠總是堅持著自己的夢想，他們覺得人活著是為了自己，而非取悅別人。可能這樣的說法感覺有點自私，但身邊的朋友很接受他們的這份恬淡愜意，也很欣賞他們的這份隨性。你會看到生肖鼠很少不開心，追逐自己的愛好，所有的堅持都是一種美好。

父母必知！從命盤看出教養秘訣？

生肖狗：悅己的同時不忘悅人

講義氣的生肖狗很重視友情，他們雖不會對朋友言聽計從，但對朋友會少一份防備，多一份全心全意。愛自己的生肖狗喜歡分享快樂，對自己呵護有加的他們，也不忘去讚賞朋友，帶給朋友快樂，他們詮釋了什麼是獨樂樂不如眾樂樂。

【情侶合盤】跟他適合走一輩子嗎？

生肖蛇：用買買買來滿足自己

生肖蛇不求不富大貴，但求隨心所欲。他們覺得人生苦短，無法滿足自己，不能及時行樂是一件很可悲的事。自己有能力用購物來滿足慾望，讓自己快樂，又怎能吝嗇這些身外之物呢？看見他們用最直接的方式來取悅自己，彷彿會覺得幸福來的很簡單。

生肖雞：離快樂越近越好

生肖雞很自我，他們會跟著自己的心情去做事。擁有鮮明個性的他們從不會掩飾自己的情緒，喜歡就是喜歡，不喜歡強求也不能改變。他們不懂那些委曲求全或者強顏歡笑的人是怎樣的心態，人生不易，只有離快樂越近，自己才不會那麼累，所以的付出也會更加值得。