人生規劃全不符家庭期待 張文遭父罵「6字」疑成墜入魔道導火線

張文案今日偵結，其中家庭關係被視為其徹底封閉自我的原因之一。（翻攝自研究資料／張朝欣雲林傳真）

27歲張文犯下北捷與中山商圈隨機攻擊案，隨後墜樓身亡，檢方今日調查偵結，認定張文為孤狼犯案，且原定就是犯案後輕生。此前北市警專案小組就曾查出，張文求學與軍旅過程中均未受到霸凌，反而因為生長於高知識水準家庭，長期陷入「成就不如預期」的自卑感。如今最新調查顯示，張文父親管教嚴格，認為張文不爭氣，甚至在張文當兵時怒罵「6字」，疑似成為張文徹底自我封閉，墜入魔道。

據了解，張文是標準的「嚴父慈母」家庭，父親是退休工程師，母親則是會計師，哥哥也跟隨父親成為工程師。父親管教非常嚴格，不滿兒子無論是求學或是生涯規劃都不符期待，不顧父親反對，堅持就讀永平工商餐飲科，入學後卻又喊實習很辛苦，被要求至少念到畢業。而後張文大學考上虎尾科大，卻在大四表示不想念書考研究所，想去當兵。

張文念到大四突然說不想讀書要當兵，但當志願役後又庸庸碌碌，導致父親恨鐵不成鋼破口大罵「你就是個廢材」，疑成為張文自我封閉、墜入魔道導火線。（圖／杜宜諳攝）

張文成為志願役後，卻又庸庸碌碌，父親認為至少當上士官才算有點成就，卻遭張文拒絕，冷回「不想負責」，氣得父親情緒失控大罵「你就是個廢材」，這6個字成為父子關係決裂導火線，也疑似是張文「墜入魔道」原因，此後他選擇徹底封閉自己，包括原生家庭在內，斷絕與所有人聯絡。

可悲的是，慈祥的母親始終非常擔心張文，卻怎麼都連絡不上兒子，傳LINE不是已讀不回，就是完全不讀，讓她非常焦急，為此只好匯款來確認兒子是否還安好，確認錢有被動用才放下心來，卻萬萬沒想到這些年來的匯款，竟成為兒子用來籌備恐攻武器的資金。

