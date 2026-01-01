人生警悟～醒世之言札記／袁頌安
袁頌安
正值2026年開年，將生平頗獲吾心的警悟之言、醒世之語，選擇三、五和諸位讀者共勉！
莫言之言
1～ 我敬佩兩種人：
年輕時，陪男人過苦日子的女人；富裕時，陪女人過好日子的男人。
2～ 我遠離兩種人：
遇到好事就伸手的人；碰到難事就躲閃的人。
3～ 我掛念兩種人：
相濡以沫的愛人；肝膽相照的朋友。
4～ 我謝絕兩種人：
做事不道義的人；處事無誠意的人。
5～ 我負責兩種人：
生我的人；我生的人。
6～ 我珍惜兩種人：
肯開口規勸我的人；會真心牽掛我的人。
「我」字丟了一撇，成為「找」字。為找回那一撇「我」問了很多人，那一撇代表什麼?
商人說是金錢，政客說是權力，明星說是名氣，軍人説是榮譽，學生說是分數 ⋯ 最後「生活」告訴「我」那一撇是：「健康和快樂」。
▲莫言：「珍惜兩種人：規勸我的人，牽掛我的人」
葉嘉瑩（迦陵）
「構廈多才豈待論？誰知散木有鄉根。書生報國成何計？難忘詩騷李杜魂。」
臺靜農詩：「澹澹斜陽澹澹春，微波若定亦酸辛。昨宵夢見柴桑老，猶説閒情結誓人。」
解讀人葉嘉瑩：陶淵明寫的「閑情賦」𥚃結誓人說：「願在衣而為領 承華首之餘芳」，「願在畫而為景 常依形而西東」，「願在夜而為燭 照玉容於兩楹」。
一個人真的受到很沉重的打擊，痛苦到了極點的時候，你反而有了一種覺悟，才真正會把自己投向更廣大，更高遠的一種人生境界。
花飛無奈，流水西東，人生很多事情是無奈的。消逝是無可奈何的，遭遇也是無可奈何的。
中國讀書人理想中的「士」的心，總是要好的，向上的。而且要「已欲立而立人，己欲達而達人」。這就是中國儒家傳統𥚃的一個「持守」的問題，因此有「士為知己者死，女為悅己者容」之說。
魏晉 陸機 短歌行
「置酒高堂，悲歌臨觴。人壽幾何，逝如朝霜。
時無重至，華不再陽。蘋以春暉，蘭以秋芳。
來日可短，去日苦長。今我不樂，蟋蟀在房。
樂以會興，悲以別章。豈曰無感，憂為子忘。
我酒既旨，我餚既臧。短歌有詠，長夜無荒。」
明 于謙 石灰吟
「千錘百鍊出深山，烈火焚燒若等閒。粉身碎骨渾不怕，要留清白在人間。」
唐 白居易
「蝸牛角上爭何事？石光火中寄此身；隨富隨貧且歡樂，不開口笑是痴人。」
明 解縉
「小小青松未出欄，一枝一葉耐嚴寒；如今正好低頭看，他日參天仰面難。」
唐 寒山問拾得
「世間有謗我 欺我 笑我 輕我 騙我 如何處置乎？」
拾得答曰
「祗要忍他 讓他 避他 由他 耐他 敬他 不要理他，再過幾年，你且看他！」
洪昭光醫師
「天天三笑容顏俏，七八分飽人不老，相逢借問留春術，淡泊寧靜比藥好。」
宋 黃魯直 庭堅
「萬言萬當不如一黙，百戰百勝不如一忍。」
清 林則徐
「海到無邊天作岸，山登絕頂我為峰。」
明 凌濛初
「本待將心托明月，誰知明月照溝渠。」
清 鄭板橋
「小廊茶熟已無煙，折取寒花瘦可憐。寂寂柴門秋水濶，亂鴉揉碎夕陽天。」
何懷碩
「科學所面對的是一個永遠未知的物質世界，藝術所面對的卻是永恆的人性，哀樂與慾望萬古常新。」
北京飯店 張朝群 聯
「事到盛時須驚醒，境當逆處要從容。」
宋 朱熹
「半畝方塘一鑑開，天光雲影共徘徊；問渠哪能清如許？為有源頭活水來。」
南懐瑾
政治沒有是非，只有因果。
唐 韓愈
天道酬勤「業精於勤荒於嬉，行成於思毀於隨。」
清 趙翼
「少時學語苦難圓，祗道功夫半未全；到老方知非力取，三分人事七分天。」
▲臺靜農：澹澹斜陽澹澹春
彭歌 懷念 梁實秋先生～溫柔敦厚的典型
梁實秋先生對文學的基本觀念：
「文學是人性的描寫。人性複雜，人本是獸，飲食男女是獸性；殘酷的鬥爭，卑鄙的自私，也是獸性。人有理性，人有較高尚的情感，人有較嚴肅的道德觀念，這便是所謂人性。」
英國評論家 安諾德 Matthew Arnold
文學家之於人生，必須要「沉靜的觀察人生，並觀察其全貌」。人情千縷，人生萬象，狂熱中要保持清明，愛憎中要不流於偏執，才能夠看得完整，看得清楚。所謂溫柔敦厚，寬諒和平，義在其中矣。
糊 塗
世界萬事唯糊塗最難，有些事問得清楚便是無趣。連佛都說：「人不可太盡，事不可太清。凡事太盡，緣份勢必早盡。」所以有時候難得糊塗才是上道。
人生說到底，活的是心情。活得累，是因為能左右你心情的東西太多。天氣的變化，人情的冷暖，不同風景都會影響你的心情，而他們都是你無法左右的。看淡了：天無非陰晴；人不過是聚散；地只是高低。滄海桑田，我心不驚，安穩自然。你認為快樂的，就去尋找；你認為值得的，就去守候；你認為幸福的，就去珍惜。依心而行，無憾今生！
（照片作者提供）
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 2 天前 ・ 72
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 1 天前 ・ 17
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 21
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 30
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 35
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 293
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 45
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 7
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 68
郭正亮曝「賴清德又要抓狂」：台灣有史以來最危險總統
總統賴清德近日受訪稱共軍幾十年未越雷池因「實力不到」，隨即出現解放軍「正義使命」圍台演習，連Threads投票也一面倒歸咎於賴清德。前立委郭正亮直指對岸30日軍演，可能預判到賴清德元旦演說會狂飆，且未來半年賴還會一再抓狂，真的是有史以來最危險的總統。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 165
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 43
建商促銷「買房免頭期款、全額貸款」？金融教授揭：小夫妻月薪6萬硬買1200萬房下場
建商為了促銷房子，會打出「免頭期款」、「全額貸款」，看似不用準備任何錢就可以買屋，千萬別相信，過了寬限期，未來房貸的本息有多重可想而知。如果買房前都沒法存錢，買下去一下子要支出這麼多，恐怕生活無法喘息。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 19
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 18 小時前 ・ 5
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 2 天前 ・ 9
三哥正式委任乾兒子操辦後事 曹西平治喪小組發聲：離別來得突然
資深藝人曹西平出道多年，近年漸漸淡出演藝圈，昨日晚間卻突然傳出在家中逝世，享壽66歲，治喪小組今（30）天於臉書粉專發布正式聲明，證實曹西平於12月29日在住處安詳辭世，三哥已正式委任乾兒子Jerem台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
凌晨1點還在大巨蛋！「偶像劇男神」竟是蔡依林演唱會幕後...真相曝光
天后蔡依林（Jolin）睽違6年重返台北開唱，30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，團隊豪砸新台幣9億元打造「愉悅宇宙」，視覺與聽覺雙重饗宴令粉絲為之瘋狂。偶像劇男星邱昊奇事後在社群曬出自己擔任蔡依林演唱會幕後工作人員的花絮，瞬間引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 4
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡
資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
冷到沒完沒了！恐有「2波寒流」凍探9度 最冷時段曝光
今（30）日東北季風將逐漸增強影響，水氣及雲量將增多，清晨各地氣溫偏冷，且西半部及花東受輻射冷卻影響，局部有10至13度低溫。天氣風險分析師薛皓天指出，週四起有一波強冷空氣，將成為今年第一波影響台灣的強烈大陸冷氣團；週五持續受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫普遍偏低，台北測站目前預報可達11度，為強烈大陸冷氣團等級，雖然預報仍有顯示達寒流機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2