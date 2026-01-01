人生警悟～醒世之言札記／袁頌安

▲何懷碩大師的墨寶

袁頌安

正值2026年開年，將生平頗獲吾心的警悟之言、醒世之語，選擇三、五和諸位讀者共勉！

莫言之言

1～ 我敬佩兩種人：

年輕時，陪男人過苦日子的女人；富裕時，陪女人過好日子的男人。

2～ 我遠離兩種人：

遇到好事就伸手的人；碰到難事就躲閃的人。

3～ 我掛念兩種人：

相濡以沫的愛人；肝膽相照的朋友。

4～ 我謝絕兩種人：

做事不道義的人；處事無誠意的人。

5～ 我負責兩種人：

生我的人；我生的人。

6～ 我珍惜兩種人：

肯開口規勸我的人；會真心牽掛我的人。

「我」字丟了一撇，成為「找」字。為找回那一撇「我」問了很多人，那一撇代表什麼?

商人說是金錢，政客說是權力，明星說是名氣，軍人説是榮譽，學生說是分數 ⋯ 最後「生活」告訴「我」那一撇是：「健康和快樂」。

▲莫言：「珍惜兩種人：規勸我的人，牽掛我的人」

葉嘉瑩（迦陵）

「構廈多才豈待論？誰知散木有鄉根。書生報國成何計？難忘詩騷李杜魂。」

臺靜農詩：「澹澹斜陽澹澹春，微波若定亦酸辛。昨宵夢見柴桑老，猶説閒情結誓人。」

解讀人葉嘉瑩：陶淵明寫的「閑情賦」𥚃結誓人說：「願在衣而為領 承華首之餘芳」，「願在畫而為景 常依形而西東」，「願在夜而為燭 照玉容於兩楹」。

一個人真的受到很沉重的打擊，痛苦到了極點的時候，你反而有了一種覺悟，才真正會把自己投向更廣大，更高遠的一種人生境界。

花飛無奈，流水西東，人生很多事情是無奈的。消逝是無可奈何的，遭遇也是無可奈何的。

中國讀書人理想中的「士」的心，總是要好的，向上的。而且要「已欲立而立人，己欲達而達人」。這就是中國儒家傳統𥚃的一個「持守」的問題，因此有「士為知己者死，女為悅己者容」之說。

魏晉 陸機 短歌行

「置酒高堂，悲歌臨觴。人壽幾何，逝如朝霜。

時無重至，華不再陽。蘋以春暉，蘭以秋芳。

來日可短，去日苦長。今我不樂，蟋蟀在房。

樂以會興，悲以別章。豈曰無感，憂為子忘。

我酒既旨，我餚既臧。短歌有詠，長夜無荒。」

明 于謙 石灰吟

「千錘百鍊出深山，烈火焚燒若等閒。粉身碎骨渾不怕，要留清白在人間。」

唐 白居易

「蝸牛角上爭何事？石光火中寄此身；隨富隨貧且歡樂，不開口笑是痴人。」

明 解縉

「小小青松未出欄，一枝一葉耐嚴寒；如今正好低頭看，他日參天仰面難。」

唐 寒山問拾得

「世間有謗我 欺我 笑我 輕我 騙我 如何處置乎？」

拾得答曰

「祗要忍他 讓他 避他 由他 耐他 敬他 不要理他，再過幾年，你且看他！」

洪昭光醫師

「天天三笑容顏俏，七八分飽人不老，相逢借問留春術，淡泊寧靜比藥好。」

宋 黃魯直 庭堅

「萬言萬當不如一黙，百戰百勝不如一忍。」

清 林則徐

「海到無邊天作岸，山登絕頂我為峰。」

明 凌濛初

「本待將心托明月，誰知明月照溝渠。」

清 鄭板橋

「小廊茶熟已無煙，折取寒花瘦可憐。寂寂柴門秋水濶，亂鴉揉碎夕陽天。」

何懷碩

「科學所面對的是一個永遠未知的物質世界，藝術所面對的卻是永恆的人性，哀樂與慾望萬古常新。」

北京飯店 張朝群 聯

「事到盛時須驚醒，境當逆處要從容。」

宋 朱熹

「半畝方塘一鑑開，天光雲影共徘徊；問渠哪能清如許？為有源頭活水來。」

南懐瑾

政治沒有是非，只有因果。

唐 韓愈

天道酬勤「業精於勤荒於嬉，行成於思毀於隨。」

清 趙翼

「少時學語苦難圓，祗道功夫半未全；到老方知非力取，三分人事七分天。」

▲臺靜農：澹澹斜陽澹澹春

彭歌 懷念 梁實秋先生～溫柔敦厚的典型

梁實秋先生對文學的基本觀念：

「文學是人性的描寫。人性複雜，人本是獸，飲食男女是獸性；殘酷的鬥爭，卑鄙的自私，也是獸性。人有理性，人有較高尚的情感，人有較嚴肅的道德觀念，這便是所謂人性。」

英國評論家 安諾德 Matthew Arnold

文學家之於人生，必須要「沉靜的觀察人生，並觀察其全貌」。人情千縷，人生萬象，狂熱中要保持清明，愛憎中要不流於偏執，才能夠看得完整，看得清楚。所謂溫柔敦厚，寬諒和平，義在其中矣。

糊 塗

世界萬事唯糊塗最難，有些事問得清楚便是無趣。連佛都說：「人不可太盡，事不可太清。凡事太盡，緣份勢必早盡。」所以有時候難得糊塗才是上道。

人生說到底，活的是心情。活得累，是因為能左右你心情的東西太多。天氣的變化，人情的冷暖，不同風景都會影響你的心情，而他們都是你無法左右的。看淡了：天無非陰晴；人不過是聚散；地只是高低。滄海桑田，我心不驚，安穩自然。你認為快樂的，就去尋找；你認為值得的，就去守候；你認為幸福的，就去珍惜。依心而行，無憾今生！

