人生閱歷豐富！ 50+熟齡族勇敢追愛 配對率提升

台北市 / 綜合報導

回到52政經點。有婚友社觀察，50歲以上的男女參加相親的比例增加，配對率也提升。

相親不是年輕人的專利，有婚友社發現，熟齡會員這幾年增加2到3成，多為以54到65歲者居多配對率高達3成，陳小姐認為不管幾歲，都有追求真愛的權利，不想顧忌別人的耳語，最重要的是自己的兒女都非常鼓勵，現在談著甜蜜的遠距離戀愛。

根據內政部統計，2021年50歲以上結婚男性約7千人，8成是再婚，50歲以上結婚女性則有超過4千人，再婚比例近8成5，跟過去10年相比熟齡男女結婚人數穩定成長、再婚比例提高。

婚戀諮詢師觀察，現代人注重身心靈健康，熟齡族也渴望找到契合的伴侶，在生活上情感上獲得支持，不過熟齡族主觀意識較強容易自我設限，婚戀諮詢師盧麗萍說：「比方說有過婚姻第二春就會告訴我們，我不想要什麼職業星座跟我前妻前夫是一樣。」

但他們也有年輕人沒有的相親優勢，婚戀諮詢師盧麗萍說：「有社會閱歷有豐富經驗，清楚自己要認識什麼樣的人，不會像年輕還需要摸索。」50+男女媒合成功速度也比年輕人更快，專家呼籲，要小心詐騙集團的戀愛陷阱，找到安全信任的媒合平台，如果熟齡族沒有配對成功也不必氣餒，做好退休規劃拓展生活圈一樣能健康快樂。

