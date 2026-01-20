人生首度被判有罪！趙少康「大罷免亮票」認罪策略大成功 一審緩刑2年

趙少康去年7/26大罷免投票時，把票紙打開給記者拍攝，認罪獲判緩刑。資料照。白廷奕攝



中廣前董事長趙少康去年7/26大罷免案投票時，主動打開票紙給記者拍攝，遭依《公職人員選舉罷免法》起訴。他日前開庭時認罪，表示他生平第一次被起訴「很難過」，自認犯後態度良好，希望法官輕判並給予緩刑。台北地院今（1/20）日判處趙少康拘役55日，可易科罰金，緩刑2年，並須於緩刑期間支付公庫5萬元公益金。可上訴。

調查指出，趙少康於去（2025）年7/26上午9點多，前往位於台北市大安區大安國中投票所投票。他進入圈票區，並在票紙上蓋章後走出來，卻主動打開票紙，亮票給媒體記者拍攝，顯示自己投的是「不同意」罷免，遭到選監制止後仍不聽，走到票匭前二度亮票，最後才對折投入。檢察官認為趙少康刻意違反法律，事後還狡辯推託，辯稱並非故意，犯後態度顯不足取，起訴求處重刑。

趙少康去年8/23大罷免投票時，為避免再度引起亮票爭議，行動變為謹慎小心。翻攝畫面

去年12/31開庭時，趙少康認罪，表示事發當天就立即發出聲明坦承「不良示範」，從未不認錯。他自認配合檢警辦案，犯後態度良好，但仍遭檢察官起訴，還說這是他「這輩子第一次被起訴」，感到很難過。不過，趙少康當時也批評，攝影記者不應該進入管制區，話鋒一轉，又說「記者進來也是好事，要拍就給他拍」，才舉起選票。

趙少康的辯護律師葉慶元則表示，趙少康事後向媒體查證，沒有記者聽到選監制止他，認為趙少康是「不小心的」，屬於《選罷法》不處罰的「過失亮票」，沒有犯罪惡意，也未實質影響選舉。但他們為了節省司法資源，願意認罪，希望法官考量過往因亮票而判刑的案件只有1件，且該案只判拘役10天、緩刑2年並須向公庫繳納5千元，對本案量處刑度相當之刑。

北院今（1/20）日依《選罷法》選舉人圈選後不得將圈選內容出示他人罪，判處趙少康拘役55年，可以每日1000元折算1日易科罰金，緩刑2年，並須於緩刑期間內向公庫支付5萬元公益金。本案仍可上訴。

趙少康（左）因亮票遭起訴，上次赴北院開庭後，在律師葉慶元（右）陪同下接受採訪。資料照。白廷奕攝

