人畜共通高致死率 立百病毒拉警報

立百病毒是一種人畜共通的傳染病，人類一旦感染，平均致死率、高達58%，目前沒有藥物可以治療，也沒有疫苗可以預防。1998年、首次在馬來西亞發現人類感染病例，而印度東部地區，最近再度發生多名感染者事件。由於各國觀光旅客頻繁，航空交通便利，因此立百病毒是否會像新冠肺炎病毒，成為威脅全球的重大疫情，引發國際關注，國內疾管署同樣高度警戒，即將把立百病毒，列為第五類法定傳染病。由於台灣從未發生過立百病毒的感染案例，多數民眾對於這種致死率極高的病毒，雖然很陌生，卻不能輕忽未雨綢繆、防疫的重要性。現在就來帶您了解立百病毒的傳染途徑和感染症狀，以及防範的方法。

台灣狐蝠、是瀕臨絕種的保育類動物，披著金黃色皮毛的牠們，雖然是溫和的素食者，但民眾若在野外遇到，只能遠觀、千萬不可直接碰觸。因為只要是狐蝠科的蝙蝠，都可能成為「立百病毒」的天然宿主。

聲音 台中慈濟醫院感染管制中心主任 何承懋：「 立百病毒的天然宿主是狐蝠，但是它可以透過中間宿主，包括一些哺乳動物(傳播)，遇到一些比較野生的，這些動物的話，盡量不要特別去接觸牠。」

立百病毒可寄生在狐蝠，卻能後續感染哺乳動物，把狗、貓、豬、馬、羊當成中間宿主，再傳染給人類。人類一旦感染，就可能發生群聚現象，讓疫情快速擴散。

民眾 邵小姐：「 如果(立百病毒)跟新冠(疫情)，那時候一樣(擴散)的話，做好(環境)消毒 跟人群保持距離。」

疾管署高度警戒，預計把立百病毒、列為第五類法定傳染病:一旦發現疑似個案，醫師需在24小時內、通報並採檢送驗，並且將患者隔離治療。醫療人員照護病患時，也得採取嚴格的防護措施、杜絕接觸、飛沫和空氣傳染的風險。立百病毒疫情、近年來、主要發生在印度和孟加拉等局部區域，並未在全球大規模流行。但由於它是一種人畜共通的傳染病，一旦感染，有58%的致死率，加上目前沒有藥物治療，也沒有疫苗預防。

科技縮短人與人的距離，卻加速各種病毒的傳播。像唐小姐和2個孩子，這幾年內，先後罹患過新冠肺炎、輪狀和腺病毒，如今還得擔心立百病毒，從破口入侵台灣。

民眾 唐小姐：「 我覺得不管是什麼病毒，都要做防護 就是口罩戴好，然後自身防禦跟對外 洗手清潔，我覺得口罩真的太重要了。」

口罩能有效防範感染者的飛沫和空氣傳染，而立百病毒的另外2種傳染途徑，包括:天然宿主和中間宿主的傳播，以及被汙染的水果和椰棗汁。

台中慈濟醫院感染管制中心主任 何承懋：「 (立百病毒)之後會不會擴散，就要看這個病毒它有沒有機會，經由野生動物，或經由人為的這些走私，把它擴散到其他地方。」

一旦感染立百病毒，輕則無症狀，重症會引發呼吸道疾病或致命性腦炎，典型症狀為發燒、頭痛、肌肉痠痛、嘔吐和喉嚨痛。針對這種致死率極高的病毒，政府加強邊境的旅客和動物檢疫，民眾也得避免前往印度和孟加拉疫區旅遊，因為預防感染的源頭把關，比事後治療和補救、遠遠來得重要。

