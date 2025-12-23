一人發言八人助陣！王義川舉動引爆朝野言語衝突

立法院程序委員會今（23）日審定第四會期第十五次會議議事日程，在議事人員宣讀議事錄後的登記發言時間，民進黨立委王義川因為在發言時帶著其餘八名綠委上台，進而引起藍綠雙方口角爭執。

民進黨立委王義川。（圖／國會頻道）

王義川帶著八名綠委上台時，召委翁曉玲質疑「王委員一個人發言要帶這麼多委員們一起？」王義川隨即回應「對呀，你去中國也帶了六七個啊。」

王義川又表示「主席不要這麼緊張好不好？」

翁曉玲回應「我沒有怕，只是以後會議規則可能要改是嗎？可能必須要再來討論。」

翁曉玲請王義川發言，王義川說完「針對第十一屆第四會期第15次會議程報告事項，執行事項建議照議事日程草案及增列報告事項通過，提案人民主進步黨立法院黨團」，隨後便開始發言。

民進黨立委王義川發言時另外八名綠委也上台，引起主席質疑。（圖／國會頻道）

王義川表示，上禮拜又有幾位國民黨的立委前進中國，他希望立委赴中能納管，這個案子在程序委員會被擋了751次，立法院不能成為國安破口，希望今天這一案可以排入程序委員會討論。

王義川發言完畢，民眾黨立委劉書彬要發言時，民進黨立委仍在叫囂「說清楚去見了誰」，試圖干擾議事進行。

劉書彬發言完畢後，翁曉玲隨即就王義川的提案進行表決，表決結果為贊成9票、反對9票，最後由主席翁曉玲投下反對票。此時民進黨委員們繼續向翁曉玲等在野立委表達抗議。

之後國民黨立委羅智強發言時，民進黨立委仍對羅智強展開抗議，讓羅智強一度無法發言。

羅智強質疑「什麼叫做風度？」，民進黨有這麼害怕自己發言嗎？剛剛王義川發言時在野黨沒有人鬧場，為什麼自己發言時民進黨就鬧場？小學生都知道尊重別人發言。

