人直接被捲走...全球關鍵「鉭鈮礦」產地暴雨釀山崩 逾200人遭活埋屍骨難尋

M23叛軍控制區近日持續暴雨，導致土壤鬆動，引發致命山崩。目前已超過200人喪生，受害者涵蓋礦工與多名婦孺。圖／取自東方IC

剛果民主共和國（DRC）東部北基伍省（North Kivu）驚傳嚴重礦災。位於該省魯巴亞（Rubaya）地區的一處重要鉭礦區，於1月28日因連日暴雨引發大規模山體滑坡，導致多個手工採礦坑發生連鎖坍塌。當地官員證實，事故已造成超過200人死亡，死者除礦工外，還包括許多婦女與孩童。

暴雨釀災 逾200人葬身泥流

據路透社與法新社報導，這起悲劇發生在距離北基伍省首府戈馬（Goma）西北約60公里的魯巴亞礦區，該地區目前由M23叛軍（M23 rebellion）控制，由叛軍任命的省長發言人穆伊薩（Lumumba Kambere Muisa）表示，事件起因於正值雨季，持續降雨導致土壤鬆動，進而引發致命山崩。

廣告 廣告

穆伊薩指出，「這場山體滑坡導致超過200人喪生，受害者不僅有礦工，還包括在礦區討生活的兒童以及在市集販賣物資的婦女。」雖然有部分倖存者被及時救出並送往附近醫療機構，但許多人傷勢嚴重，且據信仍有大量人員受困於深埋的礦井中。

手工挖掘無防護 「骨牌式」崩塌無處逃

這起事故暴露了當地「手工採礦」（Artisanal mining）的高風險現狀。該礦區幾乎完全依賴人工挖掘，缺乏現代化的結構加固，且挖出的廢土常被堆積在礦坑邊緣，增加了地基負荷。

地質專家分析，雨水滲入削弱了土壤的黏結力，當第一個礦坑因邊坡失穩而坍塌時，引發了骨牌效應，導致鄰近多個礦坑接連崩毀。現場一名個體礦工博林戈（Frank Bolingo）回憶當時慘況，直說「先是大雨，接著山體滑坡把人捲走，有些人直接被活埋，根本來不及逃跑。」

魯巴亞礦區在全球科技供應鏈中佔有舉足輕重的地位，該地生產了全球約15%的鉭鈮礦（Coltan）。圖／取自東方IC

全球15%鉭礦產地 科技供應鏈蒙陰影

魯巴亞礦區在全球科技供應鏈中佔有舉足輕重的地位，該地生產了全球約15%的鉭鈮礦（Coltan）。經過提煉後的金屬「鉭」（Tantalum），因具備耐熱、耐腐蝕特性，是製造智慧型手機、電腦電容器以及航空航太引擎的關鍵原料。

然而，這些珍貴資源並未為當地人帶來財富，儘管剛果擁有豐富礦藏，但超過70%的國民每日生活費不到2.15美元，當地的手工礦工每天僅能賺取微薄的數美元收入，卻需在極度危險的環境下工作。

M23叛軍控制 被指以礦養戰

此次發生事故的礦區背景複雜，自2024年以來一直由盧安達支持的M23叛軍控制。聯合國曾多次指控M23叛軍掠奪魯巴亞的礦產資源，並透過非法貿易網絡出售以資助其叛亂活動，目標是推翻剛果金政府；不過，盧安達政府始終否認相關指控。

目前，當地當局已下令暫時停止採礦活動，並呼籲居民遠離高風險區域。惟因該地區地處武裝衝突地帶，交通受阻且缺乏大型機具，救援與災後評估工作面臨極大困難，確切的傷亡人數恐將進一步攀升。



回到原文

更多鏡報報導

千萬別買錯！帶加熱菸入境恐罰500萬 2月新制「魔鬼細節」一次看

年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想 看這行破百萬超羨慕

大掃除禁忌多！專家曝「黃金時辰」由內往外掃 9樣窮氣物不丟恐破財

台中土風舞老師遭猛砍8刀！忍劇痛求救路人...打給兒子淚喊「媽媽快死了」