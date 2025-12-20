人神共憤！張文犯案路線曝光 隨機殺人前「1行徑」警驚覺詭異

社會中心／李紹宏報導

台北市連續殺人案引發全國譁然，一名因妨礙兵役遭通緝的27歲男子張文，規劃一條從台北中山區到台北車站的「縱火與殺戮路線圖」。警方指出，張嫌在3小時內連續在多處縱火，包含自身租屋處，隨後持刀與煙霧彈在鬧區隨機攻擊民眾，最終在誠品南西店頂樓墜樓身亡，還造成3名無辜民眾喪命、11人受傷。事後，警方又在張文住處找出平板電腦，疑似有「殺人計劃書」，因此推估他早有預謀。

張文在隨機殺人前，先在3個地點縱火，包含租屋處，讓警方懷疑動機。（圖／翻攝畫面）

根據警方調查，張文早在今年1月便在台北中正區租屋，近日則入住大同區某旅館，離中山捷運站相當近；昨（19）日下午3時40分起，張文先騎重機前往林森北路與長安東路3處地點縱火，包含租屋處，還導致多部汽機車毀損，隨後換乘Ubike返回中正區租屋處再次點火，並換裝掩飾身分。

同日下午5時許，張嫌拖著裝滿煙霧彈與汽油彈的行李箱進入捷運台北車站。他在M7及M8出口處大肆丟擲煙霧彈造成恐慌，並在混亂中持長刀砍殺余姓民眾致死，另造成多人受傷。

張文在路中央丟擲煙霧彈後，隨即持長刀一路隨機砍殺。（圖／翻攝畫面）

犯案後，他並未收手，反而步行回旅館稍作停留，隨即前往誠品南西店展開第二波攻擊，在店門口先行殺害一名蕭姓騎士後，隨即闖入店內對逛街民眾瘋狂揮砍。最後，張文從百貨6樓墜樓身亡。

張文先在3地先縱火，包含住處也放火燒光，如今又被警方找出平板內疑似有殺人計畫書等關鍵證據，因此警方推估，張文應是早有預謀，令人髮指。至於動機為何？正著手調查中。

