人神共憤！35歲年輕壯男慾火焚身 竟赴養老院「性侵臥床老婦」

國際中心／李紹宏報導

太扯！英國一名35歲男子約書亞·斯普林格（Joshua Springer），近日在林肯刑事法庭上承認驚人的「9項強制性交罪」。令人髮指的是，這名男子將魔爪伸向了社會上最脆弱的角落，坦承在林肯郡斯坦福德地區的一家老年護理機構內，殘暴地性侵三名高齡臥病在床的女性居民，同時也承認了另一起發生在北約克郡的性侵案，以及三項製作兒童不雅照片的重罪。

英國一名35歲男子犯9項強制性交罪，更性侵3名養老院長者。（示意圖／PIXABAY）

根據外媒《itv News》報導，偵緝總督察珍妮佛·洛瓦特（DCI Jennifer Lovatt）的憤怒表示，「斯普林格的行為是對人類尊嚴的終極踐踏！他利用了我們給予他的信任，獵捕了那些最需要被保護的人。」

洛瓦特警督強調，這起案件揭示了令人無法直視的社會陰影，斯普林格的罪行將會造成「永久且深遠的傷痕」。警方調查始於今年六月，隨後居住在斯坦福康斯托爾大廈的斯普林格在七月遭到逮捕。

所幸，斯普林格將於明年二月接受判刑。警方堅決表示，必須傾盡全力將這名社會毒瘤永遠移除，以保護社區的安全。洛瓦特警督呼籲，「我們相信可能還有更多受害者隱藏在陰影中，請各位鼓起超凡的勇氣，站出來，讓正義的力量能徹底伸張。」

最後，警方向這幾位高齡受害者及其家人表達了最崇高的敬意，「他們的非凡勇氣與尊嚴是我們無法用言語形容的，我們希望，將斯普林格繩之以法，能為他們漫長而痛苦的康復之路，帶來一絲微薄的慰藉。」

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

不良行為，請勿模仿！

