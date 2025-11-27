人禍？香港宏福苑44死惡火 「工人蹲鷹架抽菸」影片瘋傳

香港 / 武廷融 綜合報導

香港新界大埔「宏福苑」昨(26)日發生嚴重火災，死亡人數今(27)日攀升至44人，另外仍有279人失聯。這起惡火的起火原因仍有待調查，不過從現場拍攝畫面來看，大樓外牆的棚架成為助長火勢的關鍵構造。更有網友發現，在起火前就有住戶曾拍到，工人直接在鷹架旁抽菸，當時住戶就擔心會發生意外，而這支影片也引發熱議。

香港新界大埔宏福苑發生5級大火，截至今日上午，這起火災已造成至少44人死亡，其中包含一名消防員殉職，還有279人失聯。從現場畫面可以看到，火勢一路沿著大樓外的棚架與外牆迅速蔓延，多棟大樓徹夜延燒。而這起火災的起火原因，仍有待警方釐清，不過有香港媒體報導，有工人疑似在施工期間亂丟菸蒂，引燃棚架下層的保護布，釀成這起大火。

就有住戶在火災前拍下，工人直接蹲在棚架旁吸菸，引發住戶安全疑慮。雖然目前仍未確定失火原因是否跟菸蒂有關，不過這支影片也在在網路上瘋傳，引發熱議。另外，香港警方也指出，火警最初從外牆鷹架位置冒出，而外牆使用的保護網、塑膠布及防水布起火後延燒的速度遠比正常更猛烈，懷疑並未符合防火安全標準，是釀成重大死傷的主因之一。

