人稱"三好姊" 秀珠阿媽豁達人生
台中市81歲的「吳秀珠」阿媽，平日雖然和兒子同住，但白天時光總覺得孤寂，她的鄰居「黃玉如」，開設一間服飾修改店，兩人成為好朋友。由於這間店在2年前，加入富有愛心店行列，於是，吳阿媽天天都到店裡投愛心竹筒。
由於店長黃玉如是慈濟社區志工，姊姊「黃秀慧」是慈濟委員，姊妹倆長期和吳阿媽互動，推廣慈濟人文，也改變了吳阿媽，如今不但放下自己對離婚先生20年的怨恨，也天天做好事、說好話、走好路，笑口常開的親切模樣，被街坊鄰居稱為「三好姊」。
吳秀珠：「愛心商店大家好，心靈好富有，我們大家都快樂。」
81歲的吳秀珠阿媽，這2年來，天天到富有愛心店投竹筒。
吳秀珠：「做好事，盡量(做)。」
「三好姊早安 (早安)。」
人稱「三好姊」，因為她日日行三好。
慈濟志工 黃秀慧：「第一好，就是(她)進門，就跟佛陀與上人請安，第二好，她就會想要做好事，投竹筒，第三好，她是會讀靜思語，然後美化她的心靈。」
愛的因緣，從街坊鄰居的關懷互助開始。
富有愛心店負責人 黃玉如：「在去年觀察她就是說，她在講話很容易健忘，不自覺就是會流口水，她可能有方面，可能退化了，然後我就建議她來這邊，我們這個咀嚼上的運動，我會教她，她現在目前改變很大，來這邊，每天都念靜思語。」
笑口常開，是三好姊的生活寫照，但以前的她，並不是這樣。
吳秀珠：「我跟老公分開(離婚)，恨他20年了，到最近，把我的怨恨放下，心就放寬 。」
三好姊深切體會了「原諒別人，就是善待自己」的靜思語涵義。
吳秀珠：「心情開朗，心開開。」
慈濟志工 黃秀慧：「這個三好姊跟以前的三好姊，不一樣耶，她都回應，很快樂地那種呼應。」
三好姊的生命轉折，再度印證了靜思語另一句話：幫助別人，受益最深的是自己。
