一人竟擁6把槍？雪梨槍擊案震撼澳洲 政府急補槍枝管理漏洞

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

澳洲雪梨邦代（Bondi）海灘週日（14日）發生重大槍擊事件，造成16人死亡、25人仍在醫院治療。涉案的父子檔槍手中，父親在現場遭警方擊斃，24歲的兒子則重傷送醫、情況危殆。事件震撼全澳，總理艾爾班尼斯（Anthony Albanese）於週一下午召開緊急內閣會議，全體州長與首席部長一致同意，將立即強化槍枝管理制度。

澳洲雪梨邦代海灘週日（14日）發生重大槍擊事件，造成16人死亡、25人仍在醫院治療。（圖／美聯社）

澳洲政府初步拍板的改革方向，包括建立更完整的槍枝登記制度、限制個人可持有的槍枝數量，以及縮減合法武器種類；同時也將加強槍枝進口管制，特別是針對3D列印槍枝、可快速裝填大量彈藥的武器，以及新型武器科技，以防止管制漏洞持續擴大。

根據澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corporation，ABC）報導，涉案槍手阿克拉姆（Akram）與其兒子至少攜帶一支霰彈槍、兩把精準步槍及彈藥帶。新南威爾斯州警方目前仍在調查，現場發現的6把槍是否皆登記在阿克拉姆名下。澳洲研究所統計顯示，截至2024年，持有槍枝許可證的民眾，平均每人擁有4.3支槍枝。

澳洲槍枝管制協會副主席布朗（Roland Browne）指出，此案顯示槍枝取得與持槍許可的審查機制存在「重大缺陷」，質疑相關單位是否充分評估持槍者的實際需求與風險。布朗直言，當個人能在都市地區合法持有多把高殺傷力武器，制度本身就值得全面檢討。

