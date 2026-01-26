人算不如天算／陳慧文

AI比共軍將領更聽話？ 愈來愈多中國研究相信，AI自主系統戰鬥表現比人類更佳。如今中國致力開發無人機群體作戰技術，以求最大化中國可年產百萬台廉價無人機的製造優勢，使借鑒狼群等動物行為來訓練AI模型的「群體智慧」技術成美中AI競賽中熱門領域；2022年來，中國已發布至少930項相關專利，而美國同期僅約60項。 張又俠棄共投美？ 美媒爆料，中共中央軍委副主席張又俠遭習近平整肅落馬，原因涉及向美國洩露共軍核武計畫資訊。但中國網友紛表質疑，懷疑是中共有意放出消息，讓新聞由國外轉一圈回到中國，以便順理成章為張又俠按上叛國罪名。 歐軍備拚脫美！ 歐洲國家的軍費支出正經歷冷戰後最猛烈增長，以因應川普2.0時代，美國從盟友轉變為風險來源的重大威脅。在防衛自主潮流下，德國軍工龍頭萊茵金屬、義大利國防巨擘Leonardo等廠商紛紛大舉擴充產能與人力。但要取代美國在歐洲所部署軍備與人員，歐洲估計尚需耗資至少1兆美元。 日圓暴衝還沒完?! 市場懷疑美日政府可能聯手干預匯市、阻貶日圓，刺激日圓匯率今盤中升值逾1%，站上153字頭，短短兩個交易日急升達3%。加上近期日本長天期公債價格重挫、殖利率飆升，令華爾街憂慮，足以衝擊全球市場的日本資產行情震盪才剛起頭。 《鏡好買》電商平台全新上線🔥 鏡好買是鏡電視全新推出的官方選物平台，精選日常生活中真正好用、安心、有品質的商品，從美食、生活用品到居家好物，幫你把關品質好生活❤️ 現在加入就送購物優惠券👉 https://lihi.cc/keGMC 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡好買MirrorLife👉https://lihi.cc/keGMC 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts

