人算不如天算／陳慧文

曾發文別投立法會選舉 在台港人遭潑漆報復｜#鏡新聞
一名香港抗爭運動者湯偉雄，位在台北的泰拳工作室，去年11月遭不明人士潑紅漆，警方循線調閱監視器，鎖定兩名香港人涉有重嫌，並發現他們在案發前除了多次勘查場地之外，案發後也立刻從桃園機場出境，明顯就是衝他而來，讓他懷疑可能是去年聲援香港行動，引發中共以及港府不滿。鏡新聞 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
強強聯手 藍明星春聯超人氣
記者林雪娟∕台南報導 韓、蔣、謝「馬」力全開！立委謝龍介聯名立法院長韓…中華日報 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
AI+無人載具創新型態戰爭 「群殺」成中國開發重點 仿獵鷹與狼群等動物狩獵行為 專家評「務實」｜鏡轉全球｜#鏡新聞
AI比共軍將領更聽話？ 愈來愈多中國研究相信，AI自主系統戰鬥表現比人類更佳。如今中國致力開發無人機群體作戰技術，以求最大化中國可年產百萬台廉價無人機的製造優勢，使借鑒狼群等動物行為來訓練AI模型的「群體智慧」技術成美中AI競賽中熱門領域；2022年來，中國已發布至少930項相關專利，而美國同期僅約60項。 張又俠棄共投美？ 美媒爆料，中共中央軍委副主席張又俠遭習近平整肅落馬，原因涉及向美國洩露共軍核武計畫資訊。但中國網友紛表質疑，懷疑是中共有意放出消息，讓新聞由國外轉一圈回到中國，以便順理成章為張又俠按上叛國罪名。 歐軍備拚脫美！ 歐洲國家的軍費支出正經歷冷戰後最猛烈增長，以因應川普2.0時代，美國從盟友轉變為風險來源的重大威脅。在防衛自主潮流下，德國軍工龍頭萊茵金屬、義大利國防巨擘Leonardo等廠商紛紛大舉擴充產能與人力。但要取代美國在歐洲所部署軍備與人員，歐洲估計尚需耗資至少1兆美元。 日圓暴衝還沒完?! 市場懷疑美日政府可能聯手干預匯市、阻貶日圓，刺激日圓匯率今盤中升值逾1%，站上153字頭，短短兩個交易日急升達3%。加上近期日本長天期公債價格重挫、殖利率飆升，令華爾街憂慮，足以衝擊全球市場的日本資產行情震盪才剛起頭。 《鏡好買》電商平台全新上線🔥 鏡好買是鏡電視全新推出的官方選物平台，精選日常生活中真正好用、安心、有品質的商品，從美食、生活用品到居家好物，幫你把關品質好生活❤️ 現在加入就送購物優惠券👉 https://lihi.cc/keGMC 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡好買MirrorLife👉https://lihi.cc/keGMC 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
一句話就讓Grok生成AI性化不雅圖 歐盟調查馬斯克旗下X平台
美國億萬富豪馬斯克旗下社群媒體X因其人工智慧聊天機器人Grok可透過指令生成女性與兒童的性化深偽影像，引發全球譴責。歐盟於26日對X展開調查，聚焦其Grok生成性AI深偽圖的問上報 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 84則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 4則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 2則留言
霍諾德登頂101！被問「怎麼下來？」本人揭1招：還要吃自助餐
娛樂中心／巫旻璇報導美國徒手攀岩家霍諾德（Alex Honnold）今（25日）上午9時啟動攀登台北101的壯舉。起攀後他步調俐落，約5分鐘便通過第一段關卡，之後向上推進的速度幾乎未見放緩，途中雖一度甩動雙手調整、緩解疲勞，但整體節奏穩定，最終耗時1小時31分鐘、於10時43分成功攻頂，現場民眾齊聲喝采。至於他完成登頂後要如何下樓，也引發網友熱議，而答案隨後也隨之揭曉。民視 ・ 1 天前 ・ 14則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 19 小時前 ・ 2則留言
LuLu爸駕55688大車隊載女出嫁 按跳表、給收據惹笑陳漢典
藝人LuLu與陳漢典今（25）日舉行文定，一整排貼有55688標誌的台灣大車隊計程車護駕，主禮車上的職業駕駛是LuLu的父親黃路，在女兒大喜之日親手掌舵，黃路一坐上駕駛座，就按下計費跳表機，新娘LuLu與女婿陳漢典當場笑出來，當車隊完成迎娶回到會場，黃路還列印出125元收據交給新人，象徵把最穩定的幸福準時送達。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 23則留言
攀登》爬台北101酬勞少到尷尬 Honnold透露最大挑戰
在因雨延後24小時後，美國攀岩好手Alex Honnold今天花了1小時31分33秒的時間成功征服台北101，完成史上最高都會區徒手攀登紀錄。TSNA ・ 1 天前 ・ 39則留言
讓霍諾德登101、台灣國旗飄揚！曝賈永婕「還做了這些事」網驚：夠了沒
聞名全球的40歲美國自由攀岩傳奇猛將霍諾德（Alex Honnold），昨（25）日在無安全設備保護的狀態下，挑戰徒手攀登台北101，整個過程由Netflix進行全球直播，霍諾德從上午9點多開爬至上午10時43分登頂，僅用91分鐘完成挑戰，台北101董事長成功賈永婕扛住壓力，讓世界看見台灣，就有網友盤點這幾年做過的超狂事蹟，笑稱「賈永婕你夠了沒」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 70則留言
不吃肉怎麼長肌肉？霍諾德爬101竟「長年吃素」 醫師揭密飲食關鍵
許書華表示，很多人常質疑：「不吃肉怎麼長肌肉？沒吃肉哪來體力？會不會蛋白質不足？」但霍諾德的表現正是最佳案例，證明「植物系」不等於「沒力氣」，只要攝取得當，植物性蛋白也能滿足高強度體能需求。她進一步說明，植物性蛋白質的補充需掌握三大原則：一是豆類與穀類的...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 111則留言
濕冷地獄再臨？連兩波急凍下探11度 周末強冷直逼寒流
（記者許皓庭／綜合報導）本週全台將受兩波冷空氣接連襲擊，天氣變化極為迅速。首波冷空氣預計週二（27日）抵達，北 […]引新聞 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想 看這行破百萬超羨慕
隨著農曆春節的腳步逼近，上班族最引頸期盼的「年終獎金」陸續開獎！年終獎金的厚度，深受產業類別、公司獲利與職級待遇影響，辛苦了一整年，當銀行帳戶的數字跳動時，有人笑得合不攏嘴，卻也有人倍感心酸。而近日就有一名女網友透露，自己領完年終後只想哭，雖然年終高達4.4個月，但本薪才3萬6千元，算下來也只有15萬多，讓他不禁直呼「買房根本不敢想」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 115則留言
馬上要變天了！「這天」起東北季風連凍4天 2地區最低溫恐下探14度
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導今（25）日冷氣團逐漸減弱，台灣轉受東南風影響，各地氣溫回升，白天感受明顯較為舒適。不過，這樣的回暖僅為短暫現象，氣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
Lulu婚宴端壽桃幫阿Ken慶生！被催婚安心亞不藏了 秒回「1句話」
去年10月20日正式結為連理的陳漢典與Lulu，今晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，而今日正好也是男星阿Ken的生日，因此陳漢典跟Lulu還特別準備壽桃幫忙慶生，並在台上搞笑催婚他跟安心亞，阿Ken真實表情全都被拍下。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
真美子飄孕味？大谷獲獎攜愛妻出席晚宴！網友：好像又要有家族新成員了
體育中心／綜合報導道奇隊「二刀流」大谷翔平出席全美棒球記者協會（BBWAA）年度頒獎晚宴，身邊還帶著愛妻真美子一起現身，郎才女貌的兩人依舊羨煞眾人；不過也有不少網友發現，穿著露肩晚禮服的真美子，身形似乎有些變化，跟世界大賽期間相比變得「豐滿」一些，腹部似乎還微微隆起，因此紛紛猜測「難道真美子又有喜了嗎？」、「我覺得大谷家要有新成員了」。FTV Sports ・ 22 小時前 ・ 7則留言
賈永婕捧鳳梨拜拜 霍諾德「滿臉問號」畫面瘋傳成迷因
美國傳奇攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日成功完成徒手攀登台北101的歷史壯舉，僅花91分鐘便登上509.2公尺高的塔尖。攀登前夕，台北101董事長賈永婕特地準備供品，帶領團隊在大樓前進行祈福儀式，只見她捧著鳳梨虔誠拜拜，而站在一旁的霍諾德則露出滿臉困惑的表情，畫面曝光後立刻在網路上掀起熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 27則留言
快訊／全家開出2張千萬發票！他花49元買熟食中獎 幸運門市曝
財政部公布114年11-12月統一發票中獎號碼，全家便利商店本期開出14組大獎，包括2張千萬特別獎、2張2百萬特獎、5張20萬頭獎和5張雲端發票專屬獎1百萬，其中1名超級幸運兒僅花49元買熟食就抱回1,000萬元。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 8則留言