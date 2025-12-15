人紅戲不紅再被點名！迪麗熱巴新劇開播仍無法翻身 被酸只剩人氣

記者林宜君／台北報導

人氣與作品成績是否能畫上等號，再度成為話題。當紅女星迪麗熱巴新劇《梟起青壤》日前完結，雖然開播聲勢不小，但整體播放與口碑表現未能延續熱度，也讓「人紅戲不紅」的討論再度浮上檯面。

迪麗熱巴主演的奇幻愛情劇《梟起青壤》於12月11日在騰訊視頻會員收官。（圖／翻攝自微博）

由迪麗熱巴主演的奇幻愛情劇《梟起青壤》於12月11日在騰訊視頻會員收官。該劇開播初期表現亮眼，首播當晚僅81分鐘，平台熱度值便突破2.5萬，刷新騰訊視頻現代題材戲劇紀錄。然而後續聲量逐漸下滑，播出約14天後，單日預估播放量跌破1658萬門檻，平台評級也從開播時的最高等級S+下調至S，目前在雲合劇集霸屏榜僅排名第四。

廣告 廣告

口碑方面同樣未能形成助力，豆瓣評分約6.2分。（圖／翻攝自《梟起青壤》微博）

口碑方面同樣未能形成助力。豆瓣評分約6.2分，不少觀眾認為劇情銜接不順、節奏偏慢，感情線與主線故事略顯分離，影響整體觀劇體驗。事實上，迪麗熱巴近年戲劇表現屢被拿來討論。自2022年至今，她接連主演多部電視劇，但整體播出成績與市場回饋皆未達外界原先期待，與其頂流人氣形成落差。

作品表現不佳也未影響迪麗熱巴的個人聲量。（圖／翻攝自微博）

不過，作品表現未必影響迪麗熱巴的個人聲量。迪麗熱巴在社群平台依舊話題十足，一段僅9秒的紅毯影片，就能在微博創下超過1800萬次觀看，長期累積下來，粉絲數已突破8000萬，顯示其在曝光度與觀眾好感度上仍具強大影響力。此外，近年中國影視產業進入調整期，新戲開拍數量下降，演員片酬也普遍縮水。據傳迪麗熱巴此次演出《梟起青壤》的片酬約800萬元人民幣，相較她2018年主演《三生三世枕上書》時約2240萬元人民幣的酬勞，差距明顯，也反映整體市場環境的變化。

更多三立新聞網報導

秋風生前曾在直播中露出不安！聽到「頭骨好看」直呼後背發涼 網友震驚

郭俊辰「真人」現身？闢謠「沒死」粉絲不買單 網喊：根本不同人

最新！于朦朧案當晚驚爆11人死亡 陽光上東傳槍響火光

楊丞琳李榮浩與杜強三人關係曝光！傳杜強來台疑住楊家 全網輿論炸鍋

