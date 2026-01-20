人紅是非多！李多慧大銀幕處女作將上映 遭爆「雙面人」嚇跑業者

李多慧來台發展話題不斷。翻攝le_dahye IG

韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展人氣急升，也歷經「人紅是非多」的現實。近期她接連捲入多起傳聞，包含遭脫口秀演員林妍霏在舞台上影射為「雙面人」，暗指她私下會抽菸、罵髒話，甚至還有公關公司爆料她開出的活動價碼比其他韓籍啦啦隊成員高出近3倍，引發外界熱議。

對於接踵而來的流言蜚語，李多慧感到相當無奈。據《鏡週刊》報導，李多慧與經紀公司討論後，決定調整今年上半年的工作步調，除了既有的球團相關工作外，將暫時減少公開活動。不過，這項決定並非因外界批評而受挫，而是為了提前替自己主演的電影《辛亥隧道》宣傳暖身。

李多慧首部電影處女作《辛亥隧道》於去年9月開拍。資料照

商業合作有原則

李多慧去年9月正式跨足大銀幕，參與電影《辛亥隧道》演出，該片預計於今年農曆7月上映。她對首部電影作品相當重視，希望能在上映前全心投入宣傳行程，因此選擇先行調整活動安排，專注影視工作的曝光與準備。

然而，就在她滿心期待迎接電影宣傳之際，各種爭議也隨之而來。林妍霏日前在脫口秀表演中，模仿李多慧不甚標準的中文發音，嘲諷她台上台下形象反差大。另一方面，也有公關公司指出，李多慧在商業合作洽談時「相當有原則」，不僅對執行細節要求較高， 且工作多由韓國經紀人直接處理，過程需以韓文溝通，無形中增加行政與溝通成本，讓部分業者感到壓力不小。

拍片澄清傳聞

另有業界人士透露，李多慧單次拍攝報價約20萬元起跳，業配合作更開價30萬元以上，與其他韓籍藝人或啦啦隊成員相比，確實高出不少。公關公司直言，以相同預算可邀請4至10位其他韓籍或本地啦啦隊成員，也間接反映出她目前的市場身價與話題熱度。

儘管爭議不斷，李多慧來台發展的第一年，除了球團工作外，廣告代言與商業活動依舊邀約不斷，年收入已輕鬆突破千萬元。面對外界嘲諷，她也親自拍攝影片澄清，強調自己「不喜歡抽菸，也不抽菸」，會持續努力進步。

