人終有一死…成龍找人為自己寫歌 「過世那天」才公布

71歲成龍最近在新片中演出罹患阿茲海默症的老人。（翻攝自成龍微博）

71歲中國武打片明星成龍以童星出道，縱橫影壇超過60年，紅遍兩岸甚至好進好萊塢市場，享有極高知名度但也有不少爭議。近日他在新片電影首映活動上表示，他找一個團隊做了一首歌，但只會在離世的那天發布。

綜合中國媒體報導，成龍28日在新片《過家家》的首映活動上透露，他找了團隊製作了告別的歌，但這首歌目前不會發布，將在自己走的那天才會公開。

他知道「人終有一死，人終會老去」，現在自己的社群微博帳號上都是是在「送別」，已經送別了太多親人和朋友。他現在認為想說的話就要說，想做的就要馬上做，不去想未知的事。

成龍日前在微博發布新片《過家家》的消息，他說這事他演過最勇敢的一部戲，儘管過去拍過很多危險的動作，但這部電影的挑戰更大。他在新片中飾演罹患阿茲海默症的長輩，記憶被一點一點吞噬，蒼老白髮扮相與過往大不相同，許多粉絲直呼相當期待。

