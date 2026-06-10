人總：已和軍公教座談 樂觀朝明年調薪規劃

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明年軍公教是否調薪及調薪幅度備受關注，行政院人事行政總處副人事長張秋元今天(8日)表示，人總和教育部已於8日邀集軍公教代表座談，後續將加速整理相關意見，目前樂觀地朝建議明年調薪方向規劃，後續將提報軍公教員工待遇審議委員會審議。

行政院長卓榮泰日前接受專訪時被問到明年軍公教調薪幅度是否高於3%或4%時表示，國家經濟體質比過去都好，因此薪資調整幅度一定是在此基礎上思考。

立法院司法及法制委員會今天排審在野黨立委提出的《軍公教人員待遇調整條例草案》，國民黨立委翁曉玲、民進黨立委張雅琳質詢時都關切明年軍公教是否調薪。

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列席的行政院人事行政總處政務副人事長張秋元表示，人總和教育部已於8日和軍公教團體基層代表座談，目前正在整理相關意見，之後將在軍公教員工待遇審議委員會提出建議。

至於待遇審議委員會的開會時間，張秋元指出，考量明年度總預算編列期程，先前曾報告過大概6、7月召開，目前人總會盡量加速整理相關意見，並於後續開會時提出建議。

翁曉玲質疑卓揆在人總未開會前逕自宣布明年軍公教有望調薪，張秋元說明，卓揆接受專訪時是對於目前經濟條件持樂觀態度，並非下指導棋，人總會依照程序提案，後續卓揆也會根據專業指標進行判斷。

張秋元答復張雅琳質詢時則進一步指出，依照目前蒐集的資料，他們將樂觀地朝建議調薪方向規劃。

此外，民進黨立委莊瑞雄質詢時關注行政院辦理軍公教待遇調整法制化進度，並呼籲行政院儘速提出草案。

對此，張秋元表示，先前研議過程有參考先進民主國家的做法，包括邀集利害關係團體表達意見、由專業機關主責、開審議會聆聽各方意見、兼顧照顧公務員及國家資源分配、依據相關指標及最後由主政者擔起決定的責任等，不過也有一些國家採取細緻做法，比如日本考量民間薪資作為依據，在台灣則考慮實質購買力。

針對立委希望以公式化規定軍公教調薪制度，張秋元說，目前較少國家採取此做法，美國除了在達到特定指標，政府便可直接調薪的機制，也有另外一軌，就是由委員會提建議給總統，由總統裁決。(編輯：宋皖媛)