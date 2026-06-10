人總：正辦理軍公教待遇調整法制化 草案已送政院

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立法院今天(10日)審查在野黨立委提出的《軍公教人員待遇調整條例草案》，行政院人事行政總處副人事長張秋元表示，人總正在辦理軍公教人員待遇調整機制法制化作業，已研擬草案提報行政院，且納入立委關切的事項，包含調整條件、公教團體代表等，待行政院會討論通過後，便會送立法院審議。

國民黨立委翁曉玲和民眾黨團各自提出《軍公教人員待遇調整條例草案》，聚焦「薪資指標明確化」及「決策公開透明化」，讓軍公教人員待遇調薪和經濟發展及通貨膨漲掛鉤。

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立法院司法及法制委員會今天排審《軍公教人員待遇調整條例草案》，行政院人事行政總處政務副人事長張秋元報告時表示，人總每年都會蒐整經濟成長率、平均每人國民所得、消費者物價指數變動情形、民間企業薪資水準及政府財政狀況等相關數據進行綜合評估，擬具研析方案交軍公教員工待遇審議委員會審議後，再送行政院通過，最後送請立法院審議。

張秋元指出，為強化軍公教員工待遇調整機制，人總已研擬《軍公教人員待遇調整條例草案》，規劃重點包含年度通案待遇調整的條件、考量因素、調整程序、諮詢會的組成、委員遴聘程序、準用本條例的人員及其待遇或薪酬事項等，已納入立委的修法重點。張秋元：『(原音)這次大院(立法院)併案審查的委員所關切的比如說調整的項目、調整的條件、公教團體代表納入等，人事總處的草案也都有納入規劃。那這個部分已經...我們已經完成相關的法制作業送到行政院，那現在在等待行政院排入院會討論通過以後就會依程序送到大院來審議。』

國家發展委員會提出的書面報告則指出，由於軍公教待遇調整涉及國家財政負擔及總預算資源配置，建議綜合考量經濟成長、民間薪資及政府財政狀況，以兼顧人員權益、人才留任及財政永續。(編輯:王志心)