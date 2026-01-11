人美心也美! 陳美鳳護理之家做公益 開金口獻唱歌曲

生活中心／綜合報導

台灣尚水的歐巴桑陳美鳳，寒冬送暖，到護理之家探訪長輩。除了難得開金口，獻唱老歌＂繁華攏是夢＂外，看見台下坐在輪椅上的哥哥姊姊們，也有感而發，呼籲大家孩子不在身邊，都是緣分，永遠不要忘記愛自己，要把自己的人生過得好！

主持人：「我們的理事長 陳美鳳」

頭戴鴨舌帽，台灣尚水的歐巴桑陳美鳳，低調前往護理之家做公益。阿公阿嬤看到平常電視機裡，才會出現的人，嗨到不行，拿起手機，瘋狂拍照錄影。





人美心也美！陳美鳳護理之家做公益 難得開金口獻唱歌曲

頭戴鴨舌帽，台灣尚水的歐巴桑陳美鳳，低調前往護理之家做公益

主持人 vs. 藝人 陳美鳳：「哇 本人很漂亮耶，謝謝我知道啦」

藝人 陳美鳳：「今天很高興來到這裡，跟大家見面，我是臺灣最水歐巴桑，陳美鳳」

寒流來襲，但護理之家氣氛，溫暖又熱鬧！陳美鳳也難得開金口，獻唱＂繁華攏是夢＂，金曲讓長輩們都忍不住，跟著合唱，直呼，好久沒那麼開心了！而今年69歲的陳美鳳，看到大家聚在一起，也有感而發。





人美心也美！陳美鳳護理之家做公益 難得開金口獻唱歌曲

今年69歲的陳美鳳，看到大家聚在一起，也有感而發





藝人 陳美鳳：「年輕時就很認真打拼，到現在有這個能力，孩子都長大了，但孩子不在身邊，很感謝 政府還有愛心團體機構，可以照顧我們，我們要好好愛自己」

陳美鳳膝下無子，和自己相處，把生命活得精彩。也勉勵台下的哥哥姊姊們，永遠別忘記愛自己，一切都會有，最好安排。

