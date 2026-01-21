人群中不時翻動背包 巡邏眼尖查獲竊盜嫌犯

cnews204260121a03

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台北市信義警分局三張犁派出所員警，執行捷運站安全維護勤務時，在人來人往的捷運站出口，發現1名楊姓男子行徑異常，混雜於人群中，卻不時翻動所揹背包。信義警分局表示，員警上前盤查，成功查獲一起竊盜案件，當場起出知名品牌襪子、帽子等多項疑似贓物，帶回派出所訊後依法移送偵辦。

警方表示，日前晚間6時至9時間，巡佐黃俊諺、警員楊怡安等，執行捷運市府站安全維護勤務。當天晚間8時許，在市府捷運站2號出口一帶，發現楊姓男子混雜於人群中，卻不時翻動所揹背包，舉止明顯與周遭民眾不同，員警基於執勤經驗上前盤查。在楊男同意檢視隨身物品後，於背包內發現多件全新未使用的知名品牌襪子、帽子等商品，數量明顯與一般購物情形不符，而且他也無法清楚說明物品來源。

信義警分局表示，在楊男同意下，陪同他前往鄰近門市查證，經店方清點比對後，確認店內商品確有短少，隨後調閱監視器影像，畫面逐一還原竊取過程，最終確認楊男涉嫌竊取商品。員警依涉嫌竊盜罪嫌當場逮人，附帶搜索後，查扣相關贓物及未附發票證明的起司食品數個，一併扣案擴大偵辦。

警方表示，全案訊後，已依規定檢附相關卷證，移送台北地方檢察署偵辦。未來將持續強化捷運站及商圈周邊巡守勤務，對於任何可疑跡象均即時查辦，以維護市民財產安全與公共秩序。

照片來源：台北市警方提供

