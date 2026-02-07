人群中引爆炸彈釀31死169傷！IS承認對巴基斯坦清真寺恐攻負責

恐怖組織「伊斯蘭國」（ISIS）於7日發表聲明，承認對巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德一座清真寺發動的爆炸攻擊負責。該起事件發生在6日，造成31人死亡、169人受傷，成為當地近期最嚴重的恐怖攻擊之一。

伊斯蘭國對巴基斯坦一座什葉派清真寺發動炸彈攻擊，傷亡慘重。（圖／路透）

據日本放送協會（NHK）報導，當地警方調查顯示，這起爆炸疑為自殺式恐怖攻擊。根據伊斯蘭國發布的聲明指出，一名該組織戰鬥人員試圖進入清真寺時被保安人員攔阻，隨後在聚集禮拜的人群中引爆了身上的炸彈背心。爆炸發生時，該清真寺正舉行什葉派穆斯林的週五集體禮拜，現場頓時陷入一片混亂。

巴基斯坦當局表示，這起爆炸事件造成的傷亡人數相當嚴重，目前已確認31人喪生，另有169人受傷。警方已封鎖現場並展開全面調查，同時加強了首都地區的安全戒備。

值得關注的是，伊斯蘭國長期以來敵視什葉派穆斯林，將其視為異端。此次攻擊目標明確選擇什葉派清真寺，再次凸顯了該組織的宗教極端主義立場。專家指出，這種針對特定宗教派別的襲擊意在加劇巴基斯坦國內的教派衝突。

巴基斯坦近年來恐怖攻擊事件頻發，特別是在與阿富汗接壤的邊境地區，武裝組織經常針對軍方和警方設施發動襲擊。去年11月，伊斯蘭馬巴德一處法院附近也曾發生自殺式爆炸襲擊，造成12人死亡。這些事件表明，即使在安全措施嚴密的首都地區，恐怖威脅依然存在。

巴基斯坦政府面臨著日益嚴峻的安全挑戰，尤其是在阿富汗局勢變化後，區域恐怖組織活動有所增加。分析人士認為，巴基斯坦需要加強情報工作和跨境合作，才能有效應對這些安全威脅。

