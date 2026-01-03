人群中放「加特林」煙火 炸爛氫氣球遭警壓制

中國跨年夜當晚，仍傳出多起因違規施放「加特林」煙火而引發的驚魂意外。（圖／翻攝自微博@岱青山人）





儘管中國多地發布跨年「禁燃令」，嚴格管制煙火施放，但跨年夜當晚仍傳出多起因違規施放「加特林」煙火而引發的驚魂意外。其中在浙江寧波與河北邢台，皆發生民眾在密集人群中燃放煙火導致混亂的狀況，險象環生。



在浙江寧波的跨年現場，兩名年輕男子共騎一輛電動車闖入人群，竟不顧周遭安危點燃手中的「加特林」煙火。目擊民眾表示，強大的火力瞬間就將一旁的氣球炸爛，場面相當危險。現場員警見狀立即上前壓制，未料其中一名男子為了脫身，竟將正在噴射火光的煙火隨手丟棄後拔腿狂奔。失控的煙火倒地後朝著人群亂射，嚇得群眾尖叫逃竄，現場一度陷入混亂。警方見狀趕緊拾起燃燒中的煙火，將炮口朝向地面以避免傷人，並當場逮捕一名男子，但另一名嫌犯則趁亂混入人群逃逸。

類似的亂象也發生在河北邢台。一名男子同樣違規在人群中施放加特林煙火，引發群眾恐慌。警方迅速介入將人帶走，但尷尬的是，由於煙火已經點燃且無法中途熄滅，員警只能無奈地將沒收來的煙火高高舉起，在群眾「哇塞，你真帥」的戲謔與驚呼聲中，一邊大聲喝斥民眾讓開，一邊等待煙火燃燒殆盡。



除了造成恐慌，煙火濃煙也導致了交通意外。江蘇亦傳出有民眾在路邊施放加特林煙火，產生的濃煙嚴重遮蔽駕駛視線，導致車輛不慎撞上站在路中央拍照的路人。諷刺的是，隨後趕來攙扶傷者的男子，手中竟然還舉著一支加特林煙火。各種危險亂象，也讓中國對煙火施放的管制越來越嚴。

