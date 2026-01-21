人群中舉止異常引警覺 查獲竊盜案起出多項贓物

圖說：發言人臺北市信義分局三張犁派出所長陳右霖。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市信義分局三張犁派出所員警日前執行捷運站安全維護勤務時，於人來人往的捷運站出口發現一名男子行徑異常，經即時查證後，成功查獲竊盜案件，當場起出多項贓物，依法移送偵辦。

115年1月17日18時至21時，巡佐黃俊諺、警員楊怡安擔服捷運市府站安全維護勤務，於當日晚間20時許，在市府捷運站2號出口一帶，發現一名楊姓男子混雜於人群中，卻不時翻動所揹背包，舉止顯與周遭民眾不同，員警基於執勤經驗遂上前盤查，並經當事人同意檢視隨身物品後，於包內發現多件全新未使用之知名品牌襪子、帽子等商品，數量顯與一般購物情形不符，且無法清楚說明物品來源。

警方進一步在楊男同意下，陪同其前往鄰近門市查證，經店方清點比對後，確認店內商品確有短少，隨後調閱監視器影像，畫面逐一還原竊取過程，最終確認竊取商品之人即為楊男無誤，警方遂依涉嫌竊盜罪嫌當場將楊男逮捕，並執行附帶搜索，查扣相關贓物及未附發票證明之起司食品數個，一併扣案擴大偵辦。

全案詢後，已依規定檢附相關卷證，移請臺灣臺北地方檢察署偵辦，警方將持續強化捷運站及商圈周邊巡守勤務，對於任何可疑跡象均即時查處，以維護市民財產安全與公共秩序。