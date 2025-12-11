人肉夾心餅乾！賓士翁疑低血糖暴衝 老夫妻「慘卡隙縫」哀號

（記者許皓庭／新北報導）新北市五股區7日發生一起驚險事故，一名82歲李姓老翁駕駛賓士轎車，疑因身體不適失控衝撞機車停等區，導致一對七旬夫婦被夾困在肇事車輛與貨車之間。雖然熱心路人第一時間湧上救援，卻因不熟悉該款豪車特殊的「方向盤排檔」設計，一度找不到排檔桿而延誤倒車時機，所幸傷者最終順利脫困，送醫後均無大礙。

這起車禍發生於7日下午2時許，地點位於五股區成泰路三段與成蘆橋下路口。根據警方調查與目擊者指出，當時李姓老翁駕駛黑色賓士S400轎車載著看護，在車流皆已左轉的情況下，車輛卻異常地緩慢直行，接著突然加速猛撞前方正在等紅燈的機車群。首當其衝的是剛結束觀音山登山行程的古姓夫婦（夫70歲、妻66歲），兩人的機車遭受猛烈撞擊後，連人帶車被推擠至路旁一輛小貨車尾部，瞬間形成進退不得的「夾心餅乾」慘狀。

事故當下，現場約有七、八名熱心民眾試圖協助脫困，但過程中卻發生一段插曲。由於肇事的賓士S400屬於高階車款，其排檔桿設計並非傳統位於駕駛座右側的「鞍部排檔」，而是位於方向盤後方的「機柱排檔（懷擋）」，且換檔時需同時踩住煞車。現場民眾因不熟悉此操作介面，在車內找不到排檔桿而手忙腳亂，只能在傷者的哀號聲中焦急摸索。最後眾人合力喚醒意識模糊的李姓老翁，才成功切換檔位將車輛倒退。

警消趕抵現場後，迅速將受傷的古姓夫婦送往淡水馬偕醫院。經醫師檢查，兩人奇蹟般地僅受到手腳擦挫傷，包紮處置後已平安出院。至於肇事的李姓老翁，經現場測繪處置後向警方供稱，事發當時是因為突發性「低血糖」感到頭暈眼花，才會一時失控釀禍，並表示休息後已無大礙，婉拒就醫。

這起事故畫面在網路社群平台曝光後，引發網友熱議。除了討論高齡駕駛的安全性與駕照回收機制外，肇事車輛特殊的排檔設計也成為焦點。不少網友驚訝表示「原來高級車的排檔桿長那樣」、「不知道怎麼換檔真的會急死人」，也有人感嘆幸好傷者僅是輕傷，否則後果不堪設想。目前警方已依規定完成事故測繪，詳細肇事責任歸屬仍待進一步釐清。

