人肉沙包！日本高中生廁所飛踢、掄拳霸凌 「影片破億觀看」驚動警方

日本栃木縣一所高中的「廁所霸凌影片」，在社群媒體累計破億觀看次數，警方緊急介入調查。翻攝X帳號@tkzwgrs



據日本媒體今天（1/6）報導，近日在社群媒體，有人貼出一段霸凌影片，發生在栃木縣一所高中的廁所內，影片累計觀看次數已經破1億人次，引起社會廣泛討論，網友群情激憤，要求嚴懲，日本警方已介入調查。

據《每日新聞》與《日刊體育》報導，本月4日，一段霸凌影片在社群平台X上流傳，在長度僅9秒鐘的影片中，栃木縣一所縣立高中的廁所內，一名男學生將另一名男學生逼到角落，單方面揮拳，並以腳踹向對方，直接正中臉部與頭部。

在廁所內，還可以看到另外7名學生，他們不但沒有制止，還傳出煽動、訕笑等聲音，目前這段影片在社群平台的累計觀看次數，已超過1億人次，網友紛紛要求嚴懲加害者。

報導指出，學校、當地教育委員會與警方，接獲大量抗議電話，日本警方宣布，已展開調查，並確認該影片的拍攝時間，犯案時間點就在上個月，加害者也坦承施暴行為，並表示自己「非常抱歉」。

教育委員會回應：「將致力於防止類似情況再度發生，並照顧受害學生。」

事件引發廣泛討論，企業家、經濟娛樂節目《REAL VALUE》CEO溝口勇兒，本月5日在X發文：「對無法反擊的人逞兇鬥狠，還有在旁邊嘻嘻哈哈的小鬼們，真的是遜爆了。」

前富士電視台主播、現任製作公司經營者長谷川豐強調：「這是明確的傷害事件，應該立刻逮捕，送進少年院」、「這件事的管轄單位不是文部科學省，而是警視廳。」長谷也對受害者喊話：「你沒有還手，這是很了不起的，這種笨蛋不值得你動手，請抬頭挺胸，繼續校園生活。」

前埼玉縣警搜查一課刑警佐佐木成三認為：「這種傷害事件不可被容忍」，但他也呼籲：「網路上有人直接公布加害者的姓名、學校、電話等資訊，網路私刑不是解決霸凌的方法。」

執業律師福永活也分析：「從法律案件來看，這起案件的嚴重程度相對較輕，最多僅會判處數十萬日元的罰金。」

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

