人肉籌碼？委內瑞拉至少拘留5名美國人 馬杜洛：願與美國對話

2025年12月28日，委內瑞拉總統馬杜洛出席一場軍方年終致敬儀式。路透社



美國與委內瑞拉關係持續緊張，美軍去年逾30次在海上打擊所謂的委內瑞拉運毒船，最新消息則顯示，委內瑞拉安全部隊在最近幾個月至少拘留5名美國人。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這項消息由《紐約時報》率先披露。美國國務院未回應CNN多次置評請求，白宮亦未立即回應置評請求。

一名熟悉此事的美國官員表示，個別案件的情況各異，其中一些人可能涉及毒品走私。

該名官員補充，美方仍在收集有關這些美國人在委內瑞拉從事何種活動，以及被拘留時的情況。

委內瑞拉人權團體表示，有數十人1日從委內瑞拉監獄獲釋。不過人權團體刑事法院論壇（Foro Penal）負責人羅梅洛（Alfredo Romero）說，當中沒有美國人。

官員指出，川普政府官員認為，委內瑞拉拘留美國人是為了建立對抗美國的籌碼，因為美方針對委內瑞拉總統馬杜洛的壓力行動在最近幾個月已經加劇，包括美國打擊運毒船，中央情報局（CIA）攻擊委內瑞拉港口設施，以及最近的石油封鎖。

美國國務院上月宣布對馬杜洛的家人實施兩套制裁案，對象包括馬杜洛的3名姪子、他的嫂嫂及其他親屬。同月29日CIA利用無人機襲擊委內瑞拉一處港口設施，是美國首度在委內瑞拉境內執行地面行動。

馬杜洛政府的策略，與委內瑞拉長期盟友俄羅斯的做法如出一轍；俄羅斯近年來在俄國領土拘留許多美國人，以便在莫斯科與美國的緊張關係中作為籌碼。

馬杜洛1日被問到港口遭美國攻擊時表示，這「可能是我們幾天後會討論的話題」，並且整體上試圖保證委內瑞拉是安全的。

在一段12月31日錄製、1月1日播出的官方電視台專訪中，馬杜洛說：「我可以告訴你們的是，由人民組成的軍隊和警察部隊組成的國防體系，已經並將繼續保障領土完整、國家和平以及我們所有領土的使用和享有。我們的人民是安全且和平的。」

英國廣播公司（BBC）報導，馬杜洛也在專訪中表示，關於毒品走私和石油問題，他願意與美國對話。

